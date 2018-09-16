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الرئيسية | حوادث | أربعة قتلى ومعطوبون في اصطدام سيارات بالقليعة

أربعة قتلى ومعطوبون في اصطدام سيارات بالقليعة

أربعة قتلى ومعطوبون في اصطدام سيارات بالقليعة
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:17

لقي أربعة أشخاص، ضمنهم امرأتان، مصرعهم، مساء اليوم، بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى الجماعة الترابية القليعة في عمالة إنزكان آيت ملول.

وخلّفت الحادثة المميتة إصابة شخصين بجروح بليغة؛ فيما آخران وُصفت إصابتهما بالخفيفة. كما نجت طفلة يبلغ عمرها حوالي سنتين من الحادثة.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد نجمت الحادثة عن اصطدام سيارة خفيفة، كانت قادمة من اتجاه تزنيت وعلى متنها ستة أشخاص من أسرة واحدة، بسيّارتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، بعد أن فقد سائق السيارة السيطرة على القيادة.

واستنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان، حيث أشرفت على نقل المصابين إلى المستشفى والهالكين إلى مستودع الأموات؛ فيما جرى فتح تحقيق في أسباب وظروف وقوع الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - rachid entretien الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:57
يوم الجمعة انقلاب سيارة عائلية ما نجم عن إصابة سائق وأبنائه ثلاثة إصابات بليغة وموت زوجته والله مشهد مؤلم
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2 - تمازيرت الأحد 16 شتنبر 2018 - 21:58
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم احفظ عبادك المسلمين وارزقهم حسن الخاتمة.
يجب على كل سائق أن يعلم أن بين يديه سلاح خطير فليتأن رحمة بنفسه وبغيره فالحساب عسير في الدنيا قبل اﻵخرة.
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3 - المهاجر الأحد 16 شتنبر 2018 - 22:04
في الصيف كنت بمدينة طنجة ...حينها أدركت أن القدرة الإلهية تتدخل ....إخواني الأعزاء أسكن بإحدى المدن الأروببية لمدة 20 سنة لم ارى طول هاته المدة حادتة واحدة مميتة بالمجال الحضري. ..ألا بعض الحالات النادرة التي تنتهي بصلح بين الطرفين. .. ما شاهدته بطنجة في الصيف كارتة بكل ما تحمله من معنى ...رغم جمال طنجة لكن السياقة هي انتحار وحرب ومغامرة ربما تدخلك للسجن. ..لا ممرات مصبوغة لا إشارات مرور في الحوالات. ..زحام رهيب. ..سرعة مفرطة لأصحاب النقل السري ونقل العمال وكلهم صغار ومراهقين. ...والله شاهدت اكتر من 6 حوادث كلها بطنجة في ضرف 15 يوم ...كارتة والخافي اعضم. ..أتعجب لمدا ازالوا إشارات المرور عندما أقاموا الأنفاق. ..!!!!!! إشارات المرور يجب أن تكون في كل حدب وصوب وممرات الراجلين يجب أن تصبغ كل 5 أشهر. ..أتمنى من المسؤولين أن يتحركوا أن أرادوا فعلا أن تكون طنجة بوابة اروبا
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4 - يوسف الأحد 16 شتنبر 2018 - 22:13
بعض السائقين يسوقون بطهور كبير ويسببون في مآسي لأناس أبرياء.رحم الله الجميع؛تعددت ألأسباب والموت واحد.
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