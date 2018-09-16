أربعة قتلى ومعطوبون في اصطدام سيارات بالقليعة

رشيد بيجيكن من أكادير

لقي أربعة أشخاص، ضمنهم امرأتان، مصرعهم، مساء اليوم، بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى الجماعة الترابية القليعة في عمالة إنزكان آيت ملول.

وخلّفت الحادثة المميتة إصابة شخصين بجروح بليغة؛ فيما آخران وُصفت إصابتهما بالخفيفة. كما نجت طفلة يبلغ عمرها حوالي سنتين من الحادثة.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد نجمت الحادثة عن اصطدام سيارة خفيفة، كانت قادمة من اتجاه تزنيت وعلى متنها ستة أشخاص من أسرة واحدة، بسيّارتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، بعد أن فقد سائق السيارة السيطرة على القيادة.

واستنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية، التي حضرت إلى عين المكان، حيث أشرفت على نقل المصابين إلى المستشفى والهالكين إلى مستودع الأموات؛ فيما جرى فتح تحقيق في أسباب وظروف وقوع الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة.