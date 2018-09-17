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الرئيسية | حوادث | ثلاثيني يختار الانتحار شنقا وسط مدينة الداخلة

ثلاثيني يختار الانتحار شنقا وسط مدينة الداخلة

ثلاثيني يختار الانتحار شنقا وسط مدينة الداخلة
هسبريس من الداخلة
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:15

عُثر الأحد، على شاب، يبلغ عمره 34 سنة، مشنوقا في غرفة بمنزله بحي السلام قرب المقاطعة الخامسة وسط مدينة الداخلة.

مصادر جريدة هسبريس، التي رجحت فرضية الانتحار، كشفت أن الضحية، الذي كان يشتغل قيد حياته بمقهى بمدينة الداخلة، تنتابه اضطرابات نفسية بين الحين والآخر.

مصالح الشرطة القضائية والعلمية حضرت إلى مسرح الواقعة، حيث عاينت الجثة، قبل أن تُنقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة من أجل تشريحها، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - من الرباط الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:28
المغرب في خطططر .. أفيقو يا مسؤولين قبل فوات الأوان !
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2 - مهاجر الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:32
تعددت الأسباب و الموت الواحد ...المنتحر يكون غالبا يعانى من أمراض نفيسة كالإكتئاب الحاد و لا يخضع للعلاج من طرف أطباء نفسانيين فيقرر وضع حد لحياته ....و هناك الإكتئاب الوراثي يكون بسبب خلل في هرمون السعادة ...الهرمونات تلعب دوراً كبيراً فى شعور الإنسان بالسعادة أو الحزن وغيرها من المشاعر، ومن بين الهرمونات المسئولة عنسعادة الإنسان هرمون "السيروتونين" أو كما يطلق عليه "هرمون السعادة"...كانت زوجتي الألمانية تعاني من نقص في هذا الهرمون لكن بفضل الله و مساعدتي و دعمي لها شفيت و تخلصت من هذا المرض النفسى...نحن الان متزوجين منذ 12 سنة .
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3 - youssef montpellier الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:51
في تلك البلاد السعيدة إن كنت من ولاد الشعب أي مغلوب على أمرك، فأمامك خياران إما الهجرة لمن إستطاع إليها سبيلا أو الإنتحار، وإن نجوت من هذا الأخير فانتظر الأمراض النفسية، رحمة الله على هذا الشاب وعلى جميع الأموات المساكين
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4 - نوصير بنو موسا الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:58
لحريق في الشمال والانتحار في الجنوب والموت البطىء في الوسط مال لمغريب ولا هكذا لايغيروا الله الله. الناس من حال الى حال حتى يغيروا مابانفسهم بدات تمار المهرجانات في الجني لان البلاد اذا عم فيها الفساد اكثر من اللزم تبدا تحتضر ويذهب ريحها
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5 - ولد الداروش الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:08
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...اللهم اصلح حال البلاد والعيباد...المعقول مشا مع مناليه ما داب مكيان غير الطمع والنصب الاحتيال الله ارد بينا إلى الطريق الصحيح
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6 - أبو الخنشليل الاثنين 17 شتنبر 2018 - 12:12
مادا يحصل في البشر و كأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قل ياعبادي الدين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الدنوب جميعا إن الله غفور رحيم.
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