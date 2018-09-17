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كُتّاب وآراء
ثلاثيني يختار الانتحار شنقا وسط مدينة الداخلة
عُثر الأحد، على شاب، يبلغ عمره 34 سنة، مشنوقا في غرفة بمنزله بحي السلام قرب المقاطعة الخامسة وسط مدينة الداخلة.
مصادر جريدة هسبريس، التي رجحت فرضية الانتحار، كشفت أن الضحية، الذي كان يشتغل قيد حياته بمقهى بمدينة الداخلة، تنتابه اضطرابات نفسية بين الحين والآخر.
مصالح الشرطة القضائية والعلمية حضرت إلى مسرح الواقعة، حيث عاينت الجثة، قبل أن تُنقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة من أجل تشريحها، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.