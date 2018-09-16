24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. والد ناصر الزفزافي يقرّب "جائزة ساخاروف" من "أيقونة حراك الريف" (5.00)

  2. المقاطعة تدفعُ مخرجة مغربية إلى الانسحاب من مهرجان إسرائيلي (5.00)

  3. بائعــــــــــة البطبــــــــــوط (5.00)

  4. ترامب يُجرب رسائل تحذير إلى الهواتف المحمولة (5.00)

  5. إعصار "فلورنس" يواصل حصد ضحاياه بأمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | السيول تعزل دوارا وتجرف ضيعات فلاحية بزاكورة

السيول تعزل دوارا وتجرف ضيعات فلاحية بزاكورة

السيول تعزل دوارا وتجرف ضيعات فلاحية بزاكورة
هسبريس من زاكورة
الأحد 16 شتنبر 2018 - 22:11

تعيش ساكنة تفداسين بالجماعة الترابية النقوب بإقليم زاكورة، منذ يوم أمس السبت، وضعا استثنائيا بسبب العزلة التي فرضتها التساقطات المطرية التي أدت إلى جريان الأودية والأنهار بالمنطقة.

السيول عزلت ساكنة الدوار سالف الذكر، وألحقت أضرارا بالمسلك الطرقي الوحيد الذي تسلكه يوميا، بالرغم من محاولة الساكنة التدخل من أجل فتح المسلك ذاته الذي غمرته الأوحال؛ في حين استنجد الأهالي بالسلطات لفك عزلتهم.

يوسف آيت تابونت، فاعل جمعوي بالدوار ذاته، اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الوضع بتفداسين يصبح كارثيا، كلما عرفت المنطقة هطولا للأمطار، بسبب انجراف التربة واقتلاع الأشجار المثمرة"، موضحا "أن الدوار تحاصره مياه الأودية، وهو ما يترتب عليه انقطاع المسلك الوحيد".

وأضاف المتحدث ذاته أن الساكنة تستنجد بالسلطات المختصة من أجل فك عزلتها وفتح المسلك الطرقي، مشيرا إلى أن الضيعات الفلاحية بدورها تضررت بسبب انجراف التربة، ملتمسا من الجهات المعنية التدخل لإحصاء خسائر الساكنة، لافتا إلى أن شبكة الماء الشروب بدورها تضررت.

ومن أجل نيل تعليق رئيس جماعة النقوب، في الموضوع ذاته، حاولت هسبريس الاتصال به؛ غير أن هاتفه ظلّ، منذ زوال اليوم، خارج التغطية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.