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الرئيسية | حوادث | إيقاف مروج لمسكر "الماحيا" وسط مدينة وزان‬

إيقاف مروج لمسكر "الماحيا" وسط مدينة وزان‬

إيقاف مروج لمسكر "الماحيا" وسط مدينة وزان‬
هسبريس من وزان
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 10:40

تمكنت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان من إيقاف مروج مسكر "ماحيا"، بحي الزرايب "بومليح" بالمدينة ذاتها.

ووفق مصادر هسبريس، فإن عملية إيقاف المروج المذكور، وهو من مواليد 1973 ويلقب بولد المحجوب، جاءت عقب إخبارية، لتنصب المصالح الأمنية كمينا له، ليجري إيقافه بعد عملية مطاردة لم تدم طويلا.

وذكرت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية عثرت بحوزة الموقوف على 160 لترا من ماء الحياة وكمية مهمة من التمر المعد للتقطير وحوالي 30 كيلوغراما من الكيف، بالإضافة إلى 300 كيلوغرام من الشريحة.

وقامت المصالح الأمنية المعنية بالاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة من أجل المنسوب إليه.

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1 - الله الوطن الملك الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:02
النظام الجزائري المتطرف يحاول الوصول الى مبتغاه وإغراق المغرب بالمخدرات لكن ذلك لن يقع أبدا وعلى السلطات المغربية اتخاد الإجراءات اللازمة في الحدود مع النظام الجزائري
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