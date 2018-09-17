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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة سبعيني وسط منزل بالقصر الكبير

العثور على جثة سبعيني وسط منزل بالقصر الكبير

العثور على جثة سبعيني وسط منزل بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 13:26

عُثر، مساء أمس الأحد، على جثة سبعيني وسط مرحاض المنزل الذي يقطنه بحي النهضة بمدينة القصر الكبير، ليتم إخبار الشرطة على الفور.

مصدر هسبريس أورد أن أفراد أسرة المتوفي، الملقب بـ"البانتشو"، انتقلوا إلى المنزل للسؤال عنه بعد غيابه لأيام، ليعثروا عليه ملقى على أرضية مرحاض المنزل الذي تعود ملكيته إلى ابنته القاطنة بالخارج.

وقد باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها في النازلة بعين المكان، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات لتشريحها بتعليمات من النيابة العامة، من أجل تحديد أسباب الوفاة.

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