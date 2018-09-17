رصاصة خاطئة وراء مقتل شابة مغربية بإسطنبول‎

هسبريس من الرباط

كشفت تحقيقات باشرتها العناصر الأمنية التركية أن الشابة المغربية التي توفيت بمنطقة إيسينيورت بإسطنبول، الأسبوع المنصرم، كانت ضحية قتل بالخطأ، عكس ما أوردته صحيفة مغربية.

وكانت الصحيفة المغربية قد أوردت أن "الضحية قتلت من طرف زوجها التركي، وأنه لم تمض على إقامتها بمنطقة إيسينيورت بإسطنبول بتركيا بأكثر من عشرين يوما، بعدما انتقلت إلى تركيا بإيعاز من أناس كونوا شبكات للتهجير والمتاجرة في البشر، يغرون بعض الفتيات، خاصة من الأوسط الفقيرة، بتزويجهن من أتراك أو الاشتغال بإحدى دول الخليج، وفق عقود عمل".

أفراد من عائلة الضحية أكدوا لهسبريس أن الجاني كان ينوي قتل خطيبته وهي صديقتها السورية، وأنه أخطأ الهدف وأصابها لتفارق الحياة متأثرة بقوة الإصابة، نافية أن تكون مستهدفة.