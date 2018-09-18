انتحار مغربي من نافذة غرفته ضواحي مدريد

متابعة من خالد ملوك

توفي مهاجر مغربي ببلدية "بونتي دي باييكاس"، ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما قفز من نافذة شقته الواقعة بشارع "أبيلينو فرنانديث دي لا بوثا" لأسباب لم تكشف عنها عناصر الأمن.

وقال الناطق الرسمي للقيادة العليا للأمن بمدريد، في تصريح لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن المواطن المغربي، الذي يبلغ من العمر 47 عاما، فارق الحياة فورا بعدما سقط في الفناء الداخلي للمنزل الذي يعيش فيه إلى جانب ثلاث أسر.

وأوضح المسؤول الأمني أن الهالك ارتمى من نافذة شقته بعدما اعتدى بالضرب المبرح على زوجته، وأضرم النار في الإقامة، وأنه أصيب بجروح بالغة بسبب قوة الارتطام بالأرض ليفارق الحياة قبل وصول المسعفين.

وزاد المصدر أن الإطفائيين تمكنوا من احتواء الوضع وإجلاء الأفراد المقيمين بالعمارة، ولم تسجل أية حالة اختناق بالنظر إلى السرعة التي تم بها إخماد ألسنة اللهب، مبرزا أن الجميع يتمتع بصحة جيدة، بعدما تلقوا العناية الطبية اللازمة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في هذا الواقعة، بغية معرفة ما إذا كان الشخص المتوفى قد قفز من النافذة بنية الانتحار أو الفرار من النيران؛ فيما أوضحت عناصر الأمن أن الهالك سبق له أن تورط في قضايا الاعتداء الجسدي، إذ صدر في حقه أمر قضائي بالابتعاد عن زوجته.