24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إيقاف مروج لمسكر "الماحيا" وسط مدينة وزان‬ (5.00)

  2. تراجع الاستثمارات وعجز الميزان التجاري يؤزمان الاقتصاد المغربي (5.00)

  3. ساجد يُجري لقاءات واتفاقيات لترويج "المغرب السياحي" في الهند (5.00)

  4. رشيد طه لم يكن مدمنا (4.33)

  5. صدقي أزايكو .. أول معتقل سياسي أمازيغي يحرج الحسن الثاني (4.20)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | انتحار مغربي من نافذة غرفته ضواحي مدريد

انتحار مغربي من نافذة غرفته ضواحي مدريد

انتحار مغربي من نافذة غرفته ضواحي مدريد
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 07:40

توفي مهاجر مغربي ببلدية "بونتي دي باييكاس"، ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما قفز من نافذة شقته الواقعة بشارع "أبيلينو فرنانديث دي لا بوثا" لأسباب لم تكشف عنها عناصر الأمن.

وقال الناطق الرسمي للقيادة العليا للأمن بمدريد، في تصريح لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، إن المواطن المغربي، الذي يبلغ من العمر 47 عاما، فارق الحياة فورا بعدما سقط في الفناء الداخلي للمنزل الذي يعيش فيه إلى جانب ثلاث أسر.

وأوضح المسؤول الأمني أن الهالك ارتمى من نافذة شقته بعدما اعتدى بالضرب المبرح على زوجته، وأضرم النار في الإقامة، وأنه أصيب بجروح بالغة بسبب قوة الارتطام بالأرض ليفارق الحياة قبل وصول المسعفين.

وزاد المصدر أن الإطفائيين تمكنوا من احتواء الوضع وإجلاء الأفراد المقيمين بالعمارة، ولم تسجل أية حالة اختناق بالنظر إلى السرعة التي تم بها إخماد ألسنة اللهب، مبرزا أن الجميع يتمتع بصحة جيدة، بعدما تلقوا العناية الطبية اللازمة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في هذا الواقعة، بغية معرفة ما إذا كان الشخص المتوفى قد قفز من النافذة بنية الانتحار أو الفرار من النيران؛ فيما أوضحت عناصر الأمن أن الهالك سبق له أن تورط في قضايا الاعتداء الجسدي، إذ صدر في حقه أمر قضائي بالابتعاد عن زوجته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.