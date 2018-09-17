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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل ثلاثيني تستنفر مصالح درك السوالم

جريمة قتل ثلاثيني تستنفر مصالح درك السوالم

جريمة قتل ثلاثيني تستنفر مصالح درك السوالم
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 19:24

استنفرت عناصر الدرك الملكي بالسوالم عناصرها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بتنسيق مع المركز القضائي بسرية برشيد، لفكّ لغز جريمة قتل راح ضحيتها شخص ثلاثيني في ظروف غامضة بمنطقة حد السوالم، ناحية برشيد.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن العثور على جثة الثلاثيني المنحدر من دوار الحداية، بالقرب من الطريق الوطنية رقم 1 بالنفوذ الترابي لحد السوالم، وهي تحمل آثار العنف على مستوى الرأس، عجّل بانتقال عناصر الدرك الملكي، وفرقة التشخيص القضائي، وممثل السلطات المحلية، إلى عين المكان للمعاينة حيث تم حجز حجرة يرجح أنها استعملت في ارتكاب الجريمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الهالك وجّهت بواسطة سيارة نقل الأموات إلى مصلحة حفظ الجثث بالرحمة بمدينة الدار البيضاء، قصد إخضاعها للتشريح من أجل تحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث المفتوح من قبل درك السوالم للوصول إلى الجاني أو الجناة، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.

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