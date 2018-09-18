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الرئيسية | حوادث | إيقاف متورطين في ترويج المخدرات بإقليم سطات

إيقاف متورطين في ترويج المخدرات بإقليم سطات

إيقاف متورطين في ترويج المخدرات بإقليم سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 01:20

أوقفت عناصر المركز القضائي بسرية سطات ثلاثة أشخاص للاشتباه فيهم بترويج المخدرات، وهم من ذوي السوابق القضائية موضوع مذكرات بحث وطنية في قضايا مختلفة من قبل مصالح الدرك الملكي.

وأفادت مصادر هسبريس بأن دورية اعتيادية في إطار محاربة بيع الممنوعات بإقليم سطات تمكّنت من إيقاف إحدى السيارات على مستوى منطقة أولاد بوزري ناحية سطات، على متنها ثلاثة أشخاص، أسفر تفتيشها الاحترازي عن العثور على 50 كيلوغراما من القنب الهندي، وكيلوغرامين من الشيرا.

وزادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهم الثلاثة أبدوا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الدرك الملكي أثناء عملية إلقاء القبض عليهم مستعملين السيوف والحجارة؛ ما أدى إلى إصابة أحد الدركيين إصابة خفيفة تلقى على إثرها الإسعافات العادية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بسطات بوضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر قانونية في إطار البحث التمهيدي، قبل عرضهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للنظر في المنسوب لكل واحد منهم.

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