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الرئيسية | حوادث | ارتفاع ضحايا حادثة سير القليعة إلى 5 قتلى

ارتفاع ضحايا حادثة سير القليعة إلى 5 قتلى

ارتفاع ضحايا حادثة سير القليعة إلى 5 قتلى
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 18:05

ارتفعت حصيلة حادثة السير المُميتة التي وقعت مساء الأحد بالطريق الوطنية رقم 1، في النفوذ الترابي لجماعة القليعة، التابعة لعملة إنزكان آيت ملول، إلى 5 قتلى، ضمنهم امرأتان؛ وذلك بعض أن لفظ شخص من ركاب السيارة الخفيفة المتسببة في الحادثة أنفاسه الأخيرة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، متأثرا بنزيف حاد على مستوى الرأس وآخر داخلي بالبطن.

وكان أربعة أشخاص من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم في مكان الحادثة ليلة أمس الأحد، على إثر فقدان سائق سيارة خفيفة، كان على متنها ستة أشخاص، قادمة من اتجاه تزنيت، للسيطرة على القيادة، فتخطّت الحاجز الإسمنتي بالطريق المزدوج، واصطدمت بسيّارتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، فيما أصيب أربعة أشخاص، ضمنهم طفل في العاشرة من العمر، بجروح متفاوتة الخطورة، كما نجت رضيعة في ربيعها الثاني بأعجوبة من الحادثة.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بإنزكان آيت ملول تحقيقا في أسباب وظروف وقوع الحادثة المميتة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - jawad الاثنين 17 شتنبر 2018 - 18:21
رحم الله الموتى انا لله وانا اليه راجعون
بقات فيا غا واحد بنتهم هي ليبقات يلاه تزوجات احاملة مسكينة كيغتكون حالتها انتمنا من المسؤولين اوقفو معاها اعلى راسهم صاحب الجلالة نصره الله حيث مسكينة مازمة نفسانيا قبل كل شيء عاد ماديا انشري يا هسبريس
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