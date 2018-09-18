ضبط مجرم فضحه "فيديو كريساج" بمدينة أصيلة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأصيلة من توقيف شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم، رفقة آخر، بسرقة أحد الأشخاص باستعمال السلاح الأبيض بمدينة أصيلة.

وكانت مصالح مفوضية أمن أصيلة قد فتحت بحثا دقيقا في الموضوع، بعد انتشار مقطع الفيديو، تبين على إثره أن الأمر يتعلق بسرقة قام بها شخصان من ذوي السوابق العدلية معروفان لدى مصالحها الأمنية، بينما لم يتقدم الضحية لدى المصالح الأمنية لتسجيل شكايته في هذا الموضوع.

المصالح الأمنية تمكنت من توقيف المدعو "ر.ح"، 33 سنة، الملقب بــ"البيضة"، وهو من ذوي السوابق القضائية، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في عملية السرقة، كما تم استقدام الضحية والاستماع إليه حول الواقعة، بينما مازال البحث جاريا لتوقيف شريكه الذي حددت هويته.