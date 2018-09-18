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الرئيسية | حوادث | "درك مديونة" يحجز سيارة فاخرة "مشبوهة"

"درك مديونة" يحجز سيارة فاخرة "مشبوهة"

"درك مديونة" يحجز سيارة فاخرة "مشبوهة"
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 06:44

حجزت عناصر الدرك الملكي بمديونة سيارة ذات دفع رباعي كانت قد ارتطمت بأحد الأعمدة الكهربائية ولاذ صاحبها بالفرار.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن سيارة من طراز "أودي كيو5"، بيضاء اللون، ارتطمت بعمود كهربائي على مستوى دوار لهلالات بالمجاطية، التابع لجماعة المجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة، ولاذ سائقها بالفرار.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن السيارة كانت قادمة بسرعة فائقة، قبل أن تصطدم بدراجة نارية وتنحرف صوب العمود الكهربائي.

وأقدم سائق السيارة على إشهار سيف في وجه المواطنين الذين تجمهروا بالمكان؛ ما سهل عليه الفرار قبل وصول عناصر الدرك الملكي.

وبمجرد وصول درك مديونة إلى مكان السيارة، لم تتمكن من فتحها ولا تحريكها؛ ما اضطرها إلى الاستعانة بآلة للقطر "ديباناج" لنقلها صوب المحجز.

ولم يتبين ما إذا كانت السيارة تحمل كميات من المخدرات كما تحدث بعض المواطنين عن ذلك، بيد أن فرار السائق من المكان وتلويحه بالسيف في وجههم جعل الأمر يثير الشكوك، لا سيما وأنه لم يتمكن من تحريك السيارة بعد ارتطامها بالعمود الكهربائي.

وقد فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع، بعد نقلها السيارة التي تحمل ترقيما يظهر من خلال الصور التي حصلت عليها هسبريس أنه مزور، فيما ما يزال البحث جاريا عن سائقها الذي لاذ بالفرار.

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