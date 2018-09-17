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الرئيسية | حوادث | رصاصات أمنية توقف جانحا هدّد الشرطة ببنسليمان

رصاصات أمنية توقف جانحا هدّد الشرطة ببنسليمان

رصاصات أمنية توقف جانحا هدّد الشرطة ببنسليمان
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:05

اضطرت عناصر الشرطة بمدينة بنسليمان، اليوم الإثنين، إلى إطلاق الرصاص الحي على شخص خارج عن القانون، إثر تهديده للمواطنين ولعناصر الشرطة بسلاح أبيض.

وأُفيد بأن الجانح الذي كان عاري الجزء العلوي من جسده، خرج إلى الشارع يهدد المواطنين بساطور، وحين حضر رجال الشرطة واصل تهديده لهم بتلويحه بالساطور الذي كان بيده في وجههم، ليضطروا إلى استعمال سلاحهم الوظيفي.

وأظهر مقطع فيديو الجانحَ جالسا على الرصيف بعد إطلاق الرصاص عليه في رجله، قبل أن يتمّ حمْله من طرف عناصر الوقاية المدنية على متْن سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى ابن سينا بمدينة الرباط لتقلي العلاجات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الرصاص الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:14
كنا اتمنى ان اصل الى جملة.. حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى نظرا لقوة الإصابة. لكن لاتهب الرباح لما تشتهيه السفن.
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2 - abdo الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:17
الرصاص الحي للخارجين عن القانون هو الحل
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3 - moou66 الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:20
هاد النوع كثرو بزاف خاص إعادة النضر فحقوق الإنسان.
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2
4 - زكرياء الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:24
تحياتي لشرطة المغربية تحت قيادة السيد الحموشي جميعا من أجل محاربة الجريمة والجرائم التي ترتكب بحق المواطنين من طرف هذه الأنواع المختلفة من المجرمين ....تحياتي للجميع و بالتوفيق في كل المهام الموكولة اليكم ...
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2
5 - مواطن2 الاثنين 17 شتنبر 2018 - 21:26
من خلال قراءة لتعاليق المواطنين على مقالات سابقة حول استعمال الرصاص الحي من طرف رجال الامن ...يتبين ان الكل متفق على استعمال الرصاص الحي بتصويبه نحو جسد المجرمين بدل تبديده في الهواء وفي النقط القاتلة من الجسم لتجنب المتابعة القضائية ولتجنب فتح فرص تدخل ما يسمى بالحقوقيين والكلام الفارغ.فمجرم ناقص احسن من مجرم تحيط به هياة من المحامين والحقوقيين وغيرهم....الشيء الذي جعل الجريمة تستفحل.
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