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كُتّاب وآراء
رصاصات أمنية توقف جانحا هدّد الشرطة ببنسليمان
اضطرت عناصر الشرطة بمدينة بنسليمان، اليوم الإثنين، إلى إطلاق الرصاص الحي على شخص خارج عن القانون، إثر تهديده للمواطنين ولعناصر الشرطة بسلاح أبيض.
وأُفيد بأن الجانح الذي كان عاري الجزء العلوي من جسده، خرج إلى الشارع يهدد المواطنين بساطور، وحين حضر رجال الشرطة واصل تهديده لهم بتلويحه بالساطور الذي كان بيده في وجههم، ليضطروا إلى استعمال سلاحهم الوظيفي.
وأظهر مقطع فيديو الجانحَ جالسا على الرصيف بعد إطلاق الرصاص عليه في رجله، قبل أن يتمّ حمْله من طرف عناصر الوقاية المدنية على متْن سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى ابن سينا بمدينة الرباط لتقلي العلاجات.