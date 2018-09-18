حوادث السير بالمدن.. 25 قتيلا في أسبوع واحد

هسبريس - و.م .ع

لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 1632 آخرون، إصابة 56 منهم بليغة، في 1268 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى غاية 16 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 34 ألف و206 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و710 محضر، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 23 ألف و496 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 مليون و238 ألف و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5056 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5445 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 209 مركبة.