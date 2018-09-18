24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  2. رابطة تستنكر "همجية" جرائم التعمير في طنجة (5.00)

  3. هاجس تطوير نظام "راميد" يطغى على مجلس وكالة التأمين الصحي (5.00)

  4. أمرابط يربح معركته أمام مدرب النصر السعودي (5.00)

  5. نور الدين عيوش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حوادث السير بالمدن.. 25 قتيلا في أسبوع واحد

حوادث السير بالمدن.. 25 قتيلا في أسبوع واحد

حوادث السير بالمدن.. 25 قتيلا في أسبوع واحد
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:56

لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 1632 آخرون، إصابة 56 منهم بليغة، في 1268 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى غاية 16 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 34 ألف و206 مخالفة، وأنجزت 10 آلاف و710 محضر، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 23 ألف و496 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 مليون و238 ألف و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5056 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5445 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 209 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد المغيت الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:07
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عدد ضحايا وقتلى حوادت السير في الطرقات المغربية اصبحت اكبر من عدد ضحايا العراق وسوريا بسبب الحروب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - sami الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 12:11
آللهم أرحم كل ضحايا الحوادت ورزق أهلهم الصبر والسلوان وأقول للمسؤولين عن هده الحوادت أن يخافو آلله والكل مسؤول غدا أمام آلله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.