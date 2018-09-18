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كُتّاب وآراء
السيول تجرف جزءً من طريق ضواحي زاكورة
قطعت السيول الأخيرة الطريق الوطنية رقم 10، الرابطة بين أيت بوداود وتغبالت بإقليم زاكورة؛ التي انتهت بها الأشغال في وقت ليس ببعيد.
وأدى انقطاع حركة السير بالطريق الوطنية المذكورة بعد ارتفاع منسوب الوادي إلى عزل ساكنة عدد من الدواوير، في انتظار إعادة فتحها.
محمد ميمون، فاعل جمعوي بالمنطقة، أوضح أن الحركة توقفت في المحور الطرقي السالف ذكره، بعد انهيار جزء من الطريق، مشددا على أن الأمطار كشفت عيوب الأشغال.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه، في تصريح لهسبريس، إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مطالبة فتح تحقيق في انهيار هذه الطريق، مضيفا أن الساكنة مهددة بمثل هذه الفيضانات، وملتمسا من الجهات المسؤولة بناء سدود لحماية المنطقة.