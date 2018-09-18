24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "أورنج" تطلق باقات للأنترنيت بتقنيات جديدة (5.00)

  2. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  3. تراجع الاستثمارات وعجز الميزان التجاري يؤزمان الاقتصاد المغربي (5.00)

  4. هاجس تطوير نظام "راميد" يطغى على مجلس وكالة التأمين الصحي (5.00)

  5. أمرابط يربح معركته أمام مدرب النصر السعودي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

محمد واموسي *

رشيد طه لم يكن مدمنا

محمد واموسي *
البشير البقالي

سمة "صراع" في "سيرة حمار"

البشير البقالي
Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف 12 متورطا في شبكة إرهابية بين طنجة والدار البيضاء

الأمن يوقف 12 متورطا في شبكة إرهابية بين طنجة والدار البيضاء

الأمن يوقف 12 متورطا في شبكة إرهابية بين طنجة والدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:00

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف اثني عشر مشتبها بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء، من بينهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، فضلا عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي بالساحة السورية العراقية.

وذكر بلاغ مشترك للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما اتضح تورط هذه الشبكة - يضيف البلاغ - في تنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز والمطالبة بفدية مالية باستخدام أسلحة بيضاء وعبوات الغاز المسيل للدموع وزجاجات المواد الحارقة وسيارات تحمل لوحات ترقيم مزيفة، وذلك إما في إطار تصفية الحسابات مع شبكات إجرامية، أو استنادا لما يسمى لدى حاملي الفكر المتطرف بمبدأ "الاستحلال" و"الفيء"، مثلما وقع أثناء محاولة اقتحام عناصر من هذه الشبكة لشقة بمدينة طنجة يوم الجمعة المنصرم، مما تسبب في وفاة شخص يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات بعد سقوطه من الطابق السابع.

وأوضح المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، ومن بينها أقنعة وقفازات وواقي صدري ضد الصدمات وأسلحة بيضاء عبارة عن سواطير كبيرة الحجم وميزانين كهربائيين وخمس لوحات ترقيم خاصة بالسيارات، فضلا عن ضبط العديد من المتحصلات والعائدات الإجرامية والمتمثلة في أجهزة إلكترونية وأقراص مدمجة وهواتف محمولة ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش"، وإيصالات لتحويلات مالية وسندات هوية مزيفة، فضلا عن ساعة موصولة برقاقة إلكترونية وأربع سيارات وكمية من المخدرات الصلبة ومبالغ مالية مهمة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المخططات الإجرامية لهذه الشبكة الإرهابية، وتحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدف للمس الخطير بالنظام العام، فضلا عن حرمانها من كل مصادر للتمويل أو موارد للإمداد والاستقطاب، خصوصا في ظل مؤشرات التقاطع المسجلة على الصعيد الدولي بين الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - هكاك كول ل الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:06
اعادة تدويل ما تم في غياب الشعب الذي هو في حالة سبات ابدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
2 - simou الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:17
اللهم أمنا في أوطننا و حفظ أسرنا من كل بلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - محمد الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:22
تحية لرجال الخيام نتمنى ان يتعامل الامن الوطني بنفس الجدية مع الكريساج ليعم الامن في البلاد و انهاء حالة اللامن . شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - hicham الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:22
بلاغ إلى من يدعي أن تفكيك هذه الخلايا مجرد مسرحيات. راكم باقي ما عارفين خطورة فكر الداعشيين راه واقع و هم ضحية لعمليات استقطاب مدروسة. و للي مشاو لسوريا و العراق و ليبيا تا هوما مسرحيات ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - تابريكت الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:28
على ما اظن هي من قامت بسرقة مواطنين بسلا بحيث تم اعتراضهم بسيارة و تمت سرقتهم بالتهديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - واحد من الناس الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 11:28
ما لا يعرفه النضام المغربي وهو انه داخل كل بيت مغربي خلية من العاطلين لا مستقبل لهم وهاوءلاء العاطلين مع مرور الوقت والفراغ سيصبحون إرهابيون فطبيعة لا تقبل الفراغ كما نعلم جميعا فهناك شباب يهرب عبر القوارب وهناك من اختار ان يكون إرهابي يقتل ويقتل وسيضل الوضع على ما هو عليه طالما ليس هناك حلول والأوضاع في تفاقم مستمر رحم الله سيدنا علي حينما قال عجبت لقوم لا يجدون طعاما في بيوتهم فكيف لا يخرجون شاهرين سيوفهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.