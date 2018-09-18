أمن أصيلة يوقف المتورط الثاني في عملية سرقة

هسبريس من طنجة

تمكن أمن أصيلة، خلال مدة وجيزة، من إيقاف المتورط الثاني في عملية سرقة بالعنف كانت قد طالت أحد الأشخاص، وكانت موضوع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد جرى وضع الموقوف، الملقب بـ"الشوينط"، وهو من ذوي السوابق القضائية، رهن تدبير الحراسة النظرية رفقة شريكه لتورطه في قضية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح مفوضية أمن أصيلة قد فتحت بحثا دقيقا في الموضوع، بعد انتشار مقطع الفيديو المذكور، تبين على إثره أن الحادث يتعلق بسرقة قام بها شخصان من ذوي السوابق العدلية معروفان لدى مصالحها الأمنية، قبل أن تعمل على إيقافهما.