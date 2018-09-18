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كُتّاب وآراء
شرطي يطلق الرصاص لإيقاف أفراد شبكة إجرامية
وجد مقدم شرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء نفسه مضطرا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لإيقاف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف، بعدما عرضوا حياة موظفي الشرطة للخطر بواسطة أسلحة بيضاء.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قال إن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارة خفيفة بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف في عدة أحياء سكنية، قبل أن يشهروا ساطورين في مواجهة عناصر الشرطة وهم في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة والتخدير.
التدخل الأمني، يقول البلاغ، أسفر عن إيقاف ثلاثة مشتبه فيهم، وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء، وضبط كمية من المخدرات والأقراص المخدرة، علاوة على حجز ثلاثة هواتف محمولة يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.
وقد جرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف الشخص الرابع الذي يشتبه في ارتباطه بهذه الشبكة الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
ولاسباب لايعلمها الا الله، تتشدد مديرية الشرطة في استعمال السلاح الوظيفي رغم استعمال المجرم لسلاحه في التهديد والحاق الاذى بالمواطن،وحتى بنفسه.
وقد ان الانوان لتحرير يد الشرطة ورفع ما على الزناد من قيود وقدسية ،خصوصا عندمواجهة خطر حال ومحقق.مع ترك التقدير لموظف الامن.ليس الا.
brhalf of All Moroccan we thank all police men, homeland security how do a great job to save the country and citizens.
we have the honor to tell you, we love and respect you.