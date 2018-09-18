شرطي يطلق الرصاص لإيقاف أفراد شبكة إجرامية

هسبريس من الرباط

وجد مقدم شرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء نفسه مضطرا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لإيقاف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف، بعدما عرضوا حياة موظفي الشرطة للخطر بواسطة أسلحة بيضاء.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قال إن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارة خفيفة بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف في عدة أحياء سكنية، قبل أن يشهروا ساطورين في مواجهة عناصر الشرطة وهم في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة والتخدير.

التدخل الأمني، يقول البلاغ، أسفر عن إيقاف ثلاثة مشتبه فيهم، وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء، وضبط كمية من المخدرات والأقراص المخدرة، علاوة على حجز ثلاثة هواتف محمولة يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.

وقد جرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف الشخص الرابع الذي يشتبه في ارتباطه بهذه الشبكة الإجرامية.