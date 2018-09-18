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الرئيسية | حوادث | شرطي يطلق الرصاص لإيقاف أفراد شبكة إجرامية

شرطي يطلق الرصاص لإيقاف أفراد شبكة إجرامية

شرطي يطلق الرصاص لإيقاف أفراد شبكة إجرامية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:15

وجد مقدم شرطة رئيس يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء نفسه مضطرا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لإيقاف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف، بعدما عرضوا حياة موظفي الشرطة للخطر بواسطة أسلحة بيضاء.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قال إن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارة خفيفة بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف في عدة أحياء سكنية، قبل أن يشهروا ساطورين في مواجهة عناصر الشرطة وهم في حالة اندفاع قوية نتيجة حالة السكر المتقدمة والتخدير.

التدخل الأمني، يقول البلاغ، أسفر عن إيقاف ثلاثة مشتبه فيهم، وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الاعتداء، وضبط كمية من المخدرات والأقراص المخدرة، علاوة على حجز ثلاثة هواتف محمولة يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية.

وقد جرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف الشخص الرابع الذي يشتبه في ارتباطه بهذه الشبكة الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الرصاص للمجرمين الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:30
تحية أولا لرجال الشرطة ،لاسيمى أن الجريمة في المغرب إتَّخدت منحى آخر ،وجب على الشرطة إستعمال السلاح فَلَم يعد إستعمال الإيقاف بالتراضي ولم يعد للأصفاد نجاعة فواجب الشرطي إيقاف المجرم تحت أي ظرف ،المهم حماية المواطن
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2 - مافاهم والو الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:38
الامر اصبح لا يطاق وعمليات الكريساج والاعتداء على الاشخاص والممتلكات هنا وهناك وحتى افراد الشرطة لم يعودو يستتنون من هته الاعتداءات اتناء تدخلاتهم اليومية والحل في نظري هو رصاصة في الراس كافية وعدم محاسبة الشرطي والا ستتجه الغالبية العظمى من موظفي الشرطة الى التزام الحياد التام ولربما نتائج حياد غالبية عناصر الشرطة تفسر التسيب الحاصل والمسؤولية على عاتق المسؤولين الامنيين
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3 - ذ.نجيب بالعاصمي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:43
ارتفعت وتيرة الاجرام بشكل ملفت.وتعددت حالات تكوين منظماة اجرامية.واضحت ظاهرة الضرب والجرح واحيانا التشويه والقتل. قاعدة.والانكى ان الفاعلين يتعمدون تهديد قوات الشرطة بالسلاح الابيض.مع تواجدهم في حالة تخءير متقدمة،وسكر بين.
ولاسباب لايعلمها الا الله، تتشدد مديرية الشرطة في استعمال السلاح الوظيفي رغم استعمال المجرم لسلاحه في التهديد والحاق الاذى بالمواطن،وحتى بنفسه.
وقد ان الانوان لتحرير يد الشرطة ورفع ما على الزناد من قيود وقدسية ،خصوصا عندمواجهة خطر حال ومحقق.مع ترك التقدير لموظف الامن.ليس الا.
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4 - سلا الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:45
الحل الوحيد هو إطلاق النار على المجرمين خصوصا حاملي السلام الأبيض
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4
5 - المهاجر الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:48
لا زلت انتضر قرار من البرلمان بتجريم حمل السيوف وادراجة في خانة الإرهاب ....نعم لإطلاق الرصاص على كل من سولت له نفسه تهديد سلامة المواطنين. ...الشرطي يطلب منك الامتثال. ..يعني أنزل السلاح وأنزل إلى الأرض مع رفع اليدين. ..1 2 3 .....لم تمتتل. ..الشرطي يطلق الرصاصة وانت المسؤول عن نفسك كونك حفرت قبرك. ...
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6 - Senator Ahmed الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:49
Thanks for this honorable man.
brhalf of All Moroccan we thank all police men, homeland security how do a great job to save the country and citizens.

we have the honor to tell you, we love and respect you.
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7 - moha الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 15:52
تحية خاصة لرجال الأمن ويجب مزيدا من الحزم والحيطة مع المجرمين ونطلب من القضاء أشد العقوبة
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