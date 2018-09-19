24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  2. رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالدفاع عن إسرائيل (5.00)

  3. محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (5.00)

  4. "مُقَاطَعَةُ الْبَرِيدِ" فِي التَّصْعِيدِ الْجَدِيدِ لِهَيْئَةِ الْإِدَارَةِ التَّرْبَوِيَّةِ! (5.00)

  5. رابطة تستنكر "همجية" جرائم التعمير في طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجز "مُقاتلة للكازوال المدعم" في نواحي تزنيت

حجز "مُقاتلة للكازوال المدعم" في نواحي تزنيت

حجز "مُقاتلة للكازوال المدعم" في نواحي تزنيت
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 23:15

تمكّنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تزنيت، اليوم الثلاثاء، من توقيف سيّارة مُحمّلة بنحو 3 أطنان من الكازوال المدعم، قادمة من الأقاليم الجنوبية، على إثر كمين نصبته لها المصالح الدركية بإحدى الطرق الفرعية، على مستوى الجماعة الترابية سيدي بوعبدلي.

وأسفرت العملية عن حجز السيارة، المعروفة في أوساط المهرّبين بـ"المقاتلة"، بالإضافة إلى حمولتها من الوقود المدعّم. كما جرى إيقاف سائقها، وهو في نهاية عقده الثاني، الذي جرى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول مصدر ووجهة الشحنة.

وتندرج العملية سالفة الذكر ضمن التدابير الأمنية الاستباقية التي تنهجها مصالح الدرك الملكي بسرية تزنيت، في مواجهة كل أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصا عمليات تهريب المواد النفطية والألبسة والمواد الغذائية، انطلاقا من الأقاليم الجنوبية في اتجاه مدن الداخل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.