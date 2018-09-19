حجز "مُقاتلة للكازوال المدعم" في نواحي تزنيت

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكّنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تزنيت، اليوم الثلاثاء، من توقيف سيّارة مُحمّلة بنحو 3 أطنان من الكازوال المدعم، قادمة من الأقاليم الجنوبية، على إثر كمين نصبته لها المصالح الدركية بإحدى الطرق الفرعية، على مستوى الجماعة الترابية سيدي بوعبدلي.

وأسفرت العملية عن حجز السيارة، المعروفة في أوساط المهرّبين بـ"المقاتلة"، بالإضافة إلى حمولتها من الوقود المدعّم. كما جرى إيقاف سائقها، وهو في نهاية عقده الثاني، الذي جرى الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول مصدر ووجهة الشحنة.

وتندرج العملية سالفة الذكر ضمن التدابير الأمنية الاستباقية التي تنهجها مصالح الدرك الملكي بسرية تزنيت، في مواجهة كل أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصا عمليات تهريب المواد النفطية والألبسة والمواد الغذائية، انطلاقا من الأقاليم الجنوبية في اتجاه مدن الداخل.