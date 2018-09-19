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الرئيسية | حوادث | سرقات بالخطف تورط ثلاثة أشخاص في بنسرگاو

سرقات بالخطف تورط ثلاثة أشخاص في بنسرگاو

سرقات بالخطف تورط ثلاثة أشخاص في بنسرگاو
هسبريس من أكادير
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 04:55

تمكنت الفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لولاية أمن أكادير من توقيف ثلاثة أشخاص، من ضمنهم قاصر، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، للاشتباه في تورطهم في سرقات بالخطف.

وحسب إفادة مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى حي بنسركاو، على خلفية الأبحاث المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن عقب توصلها بشكايات مواطنين تعرضوا لسرقة بالخطف استهدفت هواتفهم النقالة؛ وذلك على مستوى الأضواء الثلاثية للمرور بالشارع الرئيسي للحي المذكور، موضحا أن عملية التفتيش التي أخضع لها الموقوفون مكنت من حجز هاتف نقال متحصل من سرقة حديثة قاموا باقترافها.

المصدر نفسه زاد أن التحريات المنجزة بينت أن المشتبه فيهم كانوا ينشطون على مستوى أحد ملتقيات الطرق منظَّمة السير بواسطة الأضواء الثلاثية، حيث كانوا يستغلون وقوف السيارات في الضوء الأحمر لخطف أغراض الراكبين، وخاصة الهواتف النقالة، قبل أن يفروا نحو خلاء متاخم للموقع المذكور.

وتمت إحالة المشتبه فيهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي عملت على إخضاع الموقوفين البالغين لتدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، وذلك لتعميق البحث معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم.

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