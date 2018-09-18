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كُتّاب وآراء
قنينات غاز مسيل للدموع تورّط شابا بإنزكان
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن إنزكان، أمس الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج معدات من شأنها المساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم.
وحسب مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المكثفة التي أعقبت رصد منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يعرض للبيع قنينات غاز مسيل للدموع، إذ أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن عن ضبط 20 قنينة غاز مسيل للدموع كانت موجهة للترويج بحوزة المشتبه فيه.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المعدات الخطيرة على الأمن والنظام العامين.