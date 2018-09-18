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كُتّاب وآراء
قضاء مراكش يرفض السراح المؤقت لـ"باربي المغرب"
أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، محاكمة عارضة الأزياء و"ملكة الجمال" (ن.أ) المعروفة بـ"باربي"، التي كانت وراء حادثة سير أدت إلى وفاة متشردين (20 سنة و23 سنة) بشارع مولاي عبد الله بمقاطعة جليز، إلى يوم الثلاثاء 25 شتنبر المقبل.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هيئة الحكم بهذه المحكمة الابتدائية قررت رفض طلب متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح، الذي تقدمت به هيئة الدفاع في إطار مرافعاتها.
وكانت الضابطة القضائية أحالت ملكة جمال المغرب المذكورة على النيابة العامة في مدينة مراكش يوم الثلاثاء الماضي، بعد التحقيق معها بخصوص حادثة سير ارتكبتها بعدما فقدت السيطرة على سيارتها الفارهة، لتنحرف عن المسار وتدهس شابين مشردين كانا نائمين على الرصيف؛ فأردتهما قتيلين.
يذكر أن قاضي التحقيق أمر بإيداع السائقة المشار إليها سجن لوداية ضواحي مراكش، بعدما قرر متابعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة "القتل غير العمد والسرعة المفرطة وعدم المناورة".