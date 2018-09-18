24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  2. محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (5.00)

  3. "مُقَاطَعَةُ الْبَرِيدِ" فِي التَّصْعِيدِ الْجَدِيدِ لِهَيْئَةِ الْإِدَارَةِ التَّرْبَوِيَّةِ! (5.00)

  4. رابطة تستنكر "همجية" جرائم التعمير في طنجة (5.00)

  5. هاجس تطوير نظام "راميد" يطغى على مجلس وكالة التأمين الصحي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قضاء مراكش يرفض السراح المؤقت لـ"باربي المغرب"

قضاء مراكش يرفض السراح المؤقت لـ"باربي المغرب"

قضاء مراكش يرفض السراح المؤقت لـ"باربي المغرب"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 19:05

أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، محاكمة عارضة الأزياء و"ملكة الجمال" (ن.أ) المعروفة بـ"باربي"، التي كانت وراء حادثة سير أدت إلى وفاة متشردين (20 سنة و23 سنة) بشارع مولاي عبد الله بمقاطعة جليز، إلى يوم الثلاثاء 25 شتنبر المقبل.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هيئة الحكم بهذه المحكمة الابتدائية قررت رفض طلب متابعة المعنية بالأمر في حالة سراح، الذي تقدمت به هيئة الدفاع في إطار مرافعاتها.

وكانت الضابطة القضائية أحالت ملكة جمال المغرب المذكورة على النيابة العامة في مدينة مراكش يوم الثلاثاء الماضي، بعد التحقيق معها بخصوص حادثة سير ارتكبتها بعدما فقدت السيطرة على سيارتها الفارهة، لتنحرف عن المسار وتدهس شابين مشردين كانا نائمين على الرصيف؛ فأردتهما قتيلين.

يذكر أن قاضي التحقيق أمر بإيداع السائقة المشار إليها سجن لوداية ضواحي مراكش، بعدما قرر متابعتها رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة "القتل غير العمد والسرعة المفرطة وعدم المناورة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.