ابتزاز ورشوة يجرّان موظفا جماعيا إلى المحاكمة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية قلعة السراغنة، موظفا بجماعة المربوح على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، لاستكمال مسطرة البحث التمهيدي، بعدما استمعت إليه الضابطة القضائية في محضر رسمي، لتتقرر متابعته بتهمة "الابتزاز وتلقي رشوة".

وكانت عناصر الدرك الملكي أوقفت الموظف بعدما قام مواطن بالاتصال بـ"الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات الفساد"، وأخبر قسم الاستقبال برئاسة النيابة العامة بما تعرض له، ليتم إلقاء القبض على الإطار التقني متلبسا بحيازة مبلغ 300 درهم كرشوة.