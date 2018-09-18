تحقيق في إعلانات مروّجة للهجرة السرية بالمملكة

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت إعلانات عن تنظيم عمليات للهجرة السرية انطلاقا من بعض الشواطئ الواقعة شمال المملكة، ودعوة الراغبين في ذلك إلى التفاعل مع مروجي هذه النداءات عبر مواقع التواصل ذاتها.

ونبّه المسؤول من "الخلفيات المغرضة لتلك النداءات، ومن الأهداف الملتبسة والدنيئة للجهات الواقفة وراءها، التي تسعى أساسا إلى تغليط الرأي العام".

وأكّد المصدر ذاته أنه "سيتم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة، من أجل تحديد هويات مروجي تلك النداءات المحرّضة على ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون، ومتابعة كل من ثبت تورطه في الموضوع".