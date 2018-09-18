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كُتّاب وآراء
تهديد عيوش وراء إيقاف مالك مقهى في طنجة
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، زوال اليوم الثلاثاء، شخصا كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت وهو يتوعد نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالاعتداء عليه جسديا.
وكانت ولاية أمن طنجة قد تفاعلت مع مقطع الفيديو المذكور بعدما تضمن تهديدا بارتكاب جناية ضد الأشخاص والممتلكات، "وهو ما استدعى إجراء بحث دقيق أسفر عن تشخيص هوية الشخص الذي ظهر في الشريط وتوقيفه على ذمة البحث" وفق ما أورده مصدر أمني.
المصدر ذاته أوضح أن المشتبه فيه يملك مقهى شعبيا بمدينة طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا المخدرات والسكر العلني البين والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع خلفيات وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
كان الحوار والنقاش ساخنا بين المختصين والمثقفين وكنا نتابعه على صفحات الجرائد