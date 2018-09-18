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الرئيسية | حوادث | تهديد عيوش وراء إيقاف مالك مقهى في طنجة

تهديد عيوش وراء إيقاف مالك مقهى في طنجة

تهديد عيوش وراء إيقاف مالك مقهى في طنجة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 21:35

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، زوال اليوم الثلاثاء، شخصا كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت وهو يتوعد نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالاعتداء عليه جسديا.

وكانت ولاية أمن طنجة قد تفاعلت مع مقطع الفيديو المذكور بعدما تضمن تهديدا بارتكاب جناية ضد الأشخاص والممتلكات، "وهو ما استدعى إجراء بحث دقيق أسفر عن تشخيص هوية الشخص الذي ظهر في الشريط وتوقيفه على ذمة البحث" وفق ما أورده مصدر أمني.

المصدر ذاته أوضح أن المشتبه فيه يملك مقهى شعبيا بمدينة طنجة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا المخدرات والسكر العلني البين والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع خلفيات وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - النمطقي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 21:50
من دوي السوابق. ..جرح وسكر وووووو ويملك مقهى ...على حساب هد الشي عمرو ما دخل ن الحبس وخا مكحلها وزيدها بقهوة في ملكه. .كيفاش دارلها الله اعلم
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7
2 - الأندلسي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 21:55
طيب جميل جدا ان يوقف هذا الشخص و يوضع في السجن.. لكن لماذا لم تتحرك الشرطة لايقاف ذلك الشخص الذي أطلق فيديو كان يهدد فيه الصحفي المهداوي بالذبح و السلخ و الفيديو كان منتشر على وسائل التواصل.. هل القانون في المغرب بالتوجهيات ام انه واحد..!!
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82
3 - خليلوفيتش الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 21:57
و لكن لماذا لم تحرك الشرطة ابحاثها بخصوص الشاب الذي ذبح بسلا أم أنه مواطن درجة عاشرة
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83
4 - المكناسي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:00
والله العظيم الفيديو الذي تتناوله قنوات في المشرق العربي حول كلام عيوش عن الدين وحرية الجسد والإمام مالك ...لم يحقق فيه اي احد.... اخطر كلام نسمعه في دولة اسلامية ...الامور أصبحت واضحة وضوح الشمس....لا للدين لا للأخلاق والقيم السامية....نعم للفحشاء والتفسخ ....قد تحقق قريبا مع كل مغربي يحفظ القران ولا يشارك في المهرجانات و.... البيكيني في اكادير...و...و....و.... اين انت يا بنكيران....يا حكومة المغرب ....
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47
5 - Ben smail الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:11
في الستينات طرحت قضية التعريب ودار نقاش حول مؤيد وممتنع ، كان الحوار هادئا فكل طرف يدلي برأيه ويعطي حججه بدون تعصب .
كان الحوار والنقاش ساخنا بين المختصين والمثقفين وكنا نتابعه على صفحات الجرائد
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5
6 - لاحول ولا قوة الا بالله الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:27
القانون غير مع بعضكم وحنا لينا الله بلاد القمع والحكرة انا معلقا عندي امال في بلادي لي تربيت فيها
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0
7 - مغربي أصيل الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 22:27
و لماذا الشرطة لم توقف مئات الأشخاص كانوا يهددون الزفزافي و رفاقه بالقتل و بالتصفية الجسدية ؟ الجواب سهل و بسيط لأن الزفزافي و رفاقه من أبناء الشعب البسطاء و المقهورين أما عيوش فهو من المقربين للبانتغون المغربي.
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