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الرئيسية | حوادث | مادة سامة تنهي حياة شابة ثلاثينية في وادي زم

مادة سامة تنهي حياة شابة ثلاثينية في وادي زم

مادة سامة تنهي حياة شابة ثلاثينية في وادي زم
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 00:55

لقيت امرأة متزوجة، تبلغ من العمر 34 سنة، مصرعها متأثرة بمفعول مادة سامة تناولتها ببيتها الكائن في مدينة وادي زم، بإقليم خريبكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي محمد الخامس بوادي زم استقبل امرأة في حالة احتضار؛ ما دفع طاقما طبيا إلى إجراء تدخلات إنعاشية لإنقاذ حياتها، غير أن تقدّم مفعول السم عجّل بوفاتها.

وفي الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية بحثا حول الواقعة، أحيلت جثة الهالكة على مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد باقي تفاصيل الواقعة.

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