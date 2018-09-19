القضاء يقرر متابعة رئيس جماعة في حالة اعتقال

إبراهيم الحافظون من سطات

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سطات إحالة رئيس جماعة دار الشافعي بني مسكين الغربية على السجن الفلاحي علي مومن، على ذمّة الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في إصداره شيكا بدون رصيد، إضافة إلى شبهة النصب والاحتيال.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المركز القضائي التابعة لسرية سطات عرضت الرئيس، في حالة سراح، على أنظار النيابة العامة بابتدائية سطات، بعد شكاية تقدّم بها أحد الأشخاص يعرض فيها أنه تلقى شيكا من المعني بالأمر تفاجأ بانعدام المؤونة أثناء استخلاصه.

وزادت المصادر نفسها أن وكيل الملك بسطات أحال رئيس الجماعة على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن وتحديد تاريخ 25 شتنبر الجاري للاستنطاق التفصيلي والنظر في المنسوب إليه.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن معاملة مالية جرت بين رئيس جماعة دار الشافعي وأحد المواطنين المنحدرين من بني مسكين، تسلّم على إثرها هذا الأخير شيكا تقارب قيمته 90 مليون سنتيم، دون وجود مؤونة كافية، موردة أن توقيع الرئيس خضع لخبرة تقنية من قبل المصالح المركزية للدرك الملكي.