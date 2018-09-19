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الرئيسية | حوادث | أمن إسبانيا يفكك شبكة للمخدرات ضمنها مغاربة

أمن إسبانيا يفكك شبكة للمخدرات ضمنها مغاربة

أمن إسبانيا يفكك شبكة للمخدرات ضمنها مغاربة
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 08:50

نجحت عناصر الحرس المدني الإسباني، بتعاون مع أفراد الشرطة الوطنية الإسبانية، في تفكيك شبكة مختصة في توريد المخدرات وتوزيعها بالعديد من المدن الإيبيرية، واعتقلت 7 من عناصرها خلال عمليات تفتيش ومداهمة همت مقرات سكنهم.

وأوردت منابر إعلامية إسبانية أن الأمنيين تمكنوا من حجز 900 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت موضوعة داخل مخابئ سرية بمدينتي كتالونيا وبامبلونا، مضيفة أن زعيم هذه العصابة الإجرامية إسباني يقيم ببلدية ألجيميسي، التابعة لمدينة بالنثيا الشمالية.

وأكدت مصادر أمنية أن "قائد الشبكة تربطه علاقة قوية مع منتجي وموزعي الحشيش بالمغرب"، مبرزة في السياق ذاته أن عناصر الأمن قامت بست عمليات تفتيش للمنازل التي يقطن فيها الموقوفون؛ أسفرت عن حجز 5 كيلوغرامات من الحشيش ومسدس كهربائي، ومبلغ مالي بقيمة 1000 يورو.

صحيفة "دياريو دي كاديث" ذكرت التحقيقات القضائية بشأن هذه المنظمة بدأت منذ شهر يناير الماضي، موضحة أن الأشخاص المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و72 سنة، يحملون الجنسيتين الإسبانية والمغربية.

وزاد المنبر الإعلامي نفسه أن أفراد الشبكة أعدوا مخابئ سرية تحت الأرض، تتراوح مساحتها بين 30 و40 مترا، بهدف تفادي العثور على الممنوعات من قبل عناصر الأمن، وغالبية المعتقلين لهم سوابق قضائية في مجال تهريب المخدرات والانتماء إلى منظمات إجرامية.

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