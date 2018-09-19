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الرئيسية | حوادث | مصرع خمسيني في حادث مروري بإقليم شيشاوة

مصرع خمسيني في حادث مروري بإقليم شيشاوة

مصرع خمسيني في حادث مروري بإقليم شيشاوة
إبراهيم مغراوي*
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:35

فتحت عناصر الدرك الملكي بإقليم شيشاوة، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا بخصوص وفاة خمسيني، في حادثة سير على مستوى الطريق الرابطة بين شيشاوة والشماعية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك توفي في الحين بعدما دهسته شاحنة بالمجال الترابي لدوار سيدي اعمارة التابع ترابيا لجماعة المزوضية، ولاذ سائقها بالفرار، مضيفة أن عناصر للدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سيدي شيكر بإقليم اليوسفية تمكنت من إيقافه بسد قضائي.

وأوردت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي أشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمدينة شيشاوة، وانتقلت إلى مدينة الشماعية لتسلم سائق الشاحنة، ووضعه بأمر من النيابة العامة رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام العدالة في المقبل من الأيام.

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