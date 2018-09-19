24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:10
|13:26
|16:50
|19:33
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مغربيان ضمن أكثر مائة شخصية عالمية مؤثرة في الحياة اليهودية
- لماذا يحارب المثقفون المغاربة اللغة الدارجة بكل هذه الشراسة؟
- برلمان المصباح.. دورة استثنائية ناجحة
- قضايا التعليم غيض من فيض "رؤية استراتيجية" مغرضة
- الدارجة أم العربية؟
مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)
أول خط جوي مباشر يجمع قريبا الدار البيضاء ومطار أنديرا غاندي (5.00)
جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)
زيارة بوريطة إلى واشنطن تؤكد ثبات الموقف الأمريكي من الصحراء (5.00)
- تفاصيل جريمة ذبح شاب في سلا .. والدة الضحية تحكي ما جرى - (192)
- ذبح شاب بمدينة سلا - (96)
- أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية - (77)
- بعد اعتقال سعد لمجرد .. حملة تطالب الإذاعات بتجنّب أغاني "المعلّم" - (77)
- ميركل تُحرج الجزائر وتربط قضية الصحراء بجهود الأمم المتحدة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع خمسيني في حادث مروري بإقليم شيشاوة
فتحت عناصر الدرك الملكي بإقليم شيشاوة، اليوم الأربعاء، تحقيقا أوليا بخصوص وفاة خمسيني، في حادثة سير على مستوى الطريق الرابطة بين شيشاوة والشماعية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الهالك توفي في الحين بعدما دهسته شاحنة بالمجال الترابي لدوار سيدي اعمارة التابع ترابيا لجماعة المزوضية، ولاذ سائقها بالفرار، مضيفة أن عناصر للدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سيدي شيكر بإقليم اليوسفية تمكنت من إيقافه بسد قضائي.
وأوردت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي أشرفت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمدينة شيشاوة، وانتقلت إلى مدينة الشماعية لتسلم سائق الشاحنة، ووضعه بأمر من النيابة العامة رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام العدالة في المقبل من الأيام.