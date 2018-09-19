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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف متحرشا بفتاة في موسم سيدي بوعثمان

الدرك يوقف متحرشا بفتاة في موسم سيدي بوعثمان

الدرك يوقف متحرشا بفتاة في موسم سيدي بوعثمان
هسبريس من مراكش
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:49

أحالت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط، اليوم الأربعاء، شابا في بداية عقده الثاني على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت لتحرير المتابعة القانونية في حقه، جراء تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بفتاة بموسم سيدي بوعثمان بجماعة أسيف المال بتراب إقليم شيشاوة.

وكانت عناصر الدرك الملكي أوقفت المشتبه به يوم الأحد، بعد مطاردة هوليودية شارك فيها عدد من زوار موسم سيدي بوعثمان، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة قبل عرضه على العدالة، ليكون بذلك أولى ضحايا قانون التحرش الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوف يدعى حسن "ب" من مواليد سنة 1992، وينحدر من جماعة أمزميز الموجودة بتراب إقليم الحوز، ويواجه جنحة التحرش الجنسي التي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ستة أشهر مع دفع غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - خديجة الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:08
ياريت نفس المطاردات الهولودية تتم في حق حاملي السيوف.والذين يصولون فوق دراجاتهم النارية والذين يتجاوز تصرفهم القول للفعل.إذ غالبا ما يتركون تذكار للضحية في جسده.اللي شافنا مقاتلين باش نطبقوا قانون التحرش يقول ما بقاو عندنا جرائم من غيروا.هناك جرائم افضع أولى بالمحاربة.وهناك قوانين أنفع ضلت حبيسة الارفف.حاربوا الضرب والجرح والاغتصاب والقتل وتهديد المارة وانعدام الأمن في الازقة والأحياء الشعبية.حاربوا بيع المخدرات بأنواعها.أوقفوا سيول القربوبي المنهمرة من الحدود.وبعدها مرحى بقانون التحرش.
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109
2 - jawad الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:11
اذا ماذا جنت المشتكية ؟ المتحرش الى الحبس و الاموال لفائدة الخزينة العامة ! و الطبيب النفسي للمشتكية لرفع معناوياتها من جديد على حسابها ؟!!
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13
3 - jad الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:11
كلشي على دفع غرامة مالية لخزينة الدولة
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52
4 - قانون الخطفات الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:11
أريد أن أعرف ما هو القانون الذي سيطبق على النساء اللوتي يخطفن الرجال من ازوجهم ويشردن أسر.
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69
5 - ملاحِظة الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:12
لفائدة الخزينة العامة...!
يظهر أنها ستعرف تضخما ملحوظا لتفاقم هذه الظاهرة اللاأخلاقية
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30
6 - جلال الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:16
موشكيل في هاد البلاد. ... خلينا اختراقات لباين في القانون ؤ لمكطبقش كلاءجرام ؤ السرقة ؤتعدي ؤشكيايت لفلكمسريات ؤزذ ؤزذ امشنا نبدو شحجا مقدنش علها
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2
7 - صلاح الدين الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:24
مع دفع غرامة مالية للخزينة العامة للملكة، قانون آخر من أجل إنعاش خزينة الدولة على حساب الشباب المراهقين، مطاردة هوليودية و داك النهار فالشارع واحد البنت تسرقلها التيليفون قدام البوليس و بقاو يتفرجو فيهم تا هربو و مشاو عندها قالولها تمشي معانا ديري شكاية ديالك ويكون خير ههه
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8 - hassan qaysi الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:39
المغرب بلد العجائيب والغرائب . . .!
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9 - التحرش بأموال الشعب الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 15:44
هذا القانون مجرد توجيهة للبلاد أمام المنظمات الحقوقية المشبوهة الغربية.
ولا يزيد عن كونه محاولة تجميلية لوجه المملكة القبيح .المواثيق والعهود الموقعة من المغرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة .هاته المواثيق المضادة لشرع الله والتي تضرب حق المسلم في العيش تحت كنف الشرع الحنيف لا تهدد النظام ولا العرش ولا الامتيازات العظمى لكروش لحرام وحناك الإجرام .لذلك ترى المخزن يسابق الوقت لإقرارها وتنفيذها.
والا فإن النساء اللواتي يسحرن لأزواجهن أو البنات اللائي يتخذن الشعوذة لتدمير الشباب أولى بتشريع قوانين صارمة ورادعة للحد من هذا الشر المبين الذي إن طبق الشرع الإسلامي فالحكم هو الحد بقطع الرقبة.
كفى من تقليد الغرب وكفوا عن تتبع خطواتهم المخربة للأخلاق.
الحل الأوحد هو سن قوانين حظر اللباس الغير إسلامي. مثلما هم يسنون قوانين حظر النقاب ويضيقون على ارتداء الحجاب .
دعم واحياء منظومة الأخلاق الإسلامية .
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