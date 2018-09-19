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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف متحرشا بفتاة في موسم سيدي بوعثمان
أحالت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط، اليوم الأربعاء، شابا في بداية عقده الثاني على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت لتحرير المتابعة القانونية في حقه، جراء تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بفتاة بموسم سيدي بوعثمان بجماعة أسيف المال بتراب إقليم شيشاوة.
وكانت عناصر الدرك الملكي أوقفت المشتبه به يوم الأحد، بعد مطاردة هوليودية شارك فيها عدد من زوار موسم سيدي بوعثمان، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة قبل عرضه على العدالة، ليكون بذلك أولى ضحايا قانون التحرش الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوف يدعى حسن "ب" من مواليد سنة 1992، وينحدر من جماعة أمزميز الموجودة بتراب إقليم الحوز، ويواجه جنحة التحرش الجنسي التي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ستة أشهر مع دفع غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
يظهر أنها ستعرف تضخما ملحوظا لتفاقم هذه الظاهرة اللاأخلاقية
ولا يزيد عن كونه محاولة تجميلية لوجه المملكة القبيح .المواثيق والعهود الموقعة من المغرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة .هاته المواثيق المضادة لشرع الله والتي تضرب حق المسلم في العيش تحت كنف الشرع الحنيف لا تهدد النظام ولا العرش ولا الامتيازات العظمى لكروش لحرام وحناك الإجرام .لذلك ترى المخزن يسابق الوقت لإقرارها وتنفيذها.
والا فإن النساء اللواتي يسحرن لأزواجهن أو البنات اللائي يتخذن الشعوذة لتدمير الشباب أولى بتشريع قوانين صارمة ورادعة للحد من هذا الشر المبين الذي إن طبق الشرع الإسلامي فالحكم هو الحد بقطع الرقبة.
كفى من تقليد الغرب وكفوا عن تتبع خطواتهم المخربة للأخلاق.
الحل الأوحد هو سن قوانين حظر اللباس الغير إسلامي. مثلما هم يسنون قوانين حظر النقاب ويضيقون على ارتداء الحجاب .
دعم واحياء منظومة الأخلاق الإسلامية .