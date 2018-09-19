الدرك يوقف متحرشا بفتاة في موسم سيدي بوعثمان

هسبريس من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط، اليوم الأربعاء، شابا في بداية عقده الثاني على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت لتحرير المتابعة القانونية في حقه، جراء تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بفتاة بموسم سيدي بوعثمان بجماعة أسيف المال بتراب إقليم شيشاوة.

وكانت عناصر الدرك الملكي أوقفت المشتبه به يوم الأحد، بعد مطاردة هوليودية شارك فيها عدد من زوار موسم سيدي بوعثمان، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة قبل عرضه على العدالة، ليكون بذلك أولى ضحايا قانون التحرش الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوف يدعى حسن "ب" من مواليد سنة 1992، وينحدر من جماعة أمزميز الموجودة بتراب إقليم الحوز، ويواجه جنحة التحرش الجنسي التي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة ستة أشهر مع دفع غرامة مالية لفائدة الخزينة العامة للمملكة.