عائلة قاتل "أرملة مجيد" تتهم مجلس البيضاء

هسبريس - محمد لديب

في أول خروج إعلامي لعبد الكريم الشريف المسعودي، والد الشاب الذي تسبب في حادثة السير التي أودت بحياة أرملة الراحل محمد امجيد، قال إن "التحقيقات الأمنية العلمية والتقنية التي أجرتها المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، كشفت عن مجموعة من المعطيات المثيرة التي تؤكد أن حادثة السير لم تكن متعمدة"، مضيفا أن ابنه لم يكن في حالة سكر أو تخدير، وأن "ورش تهيئة كورنيش عين الذياب تسببت حواجزه الحديدية بشكل مباشر في وفاة الراحلة أرملة امجيد".

وكشف عبد الكريم المسعودي، في لقاء مصور مع هسبريس، أن أسرته تلقت تهديدات مباشرة تمس سلامتها الجسدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالموازاة مع الحملة الواسعة في هذه المنصات التواصلية ضد ابنه.

وأوضح المسعودي، في اللقاء ذاته، أن المعطيات الموثقة في محاضر رسمية أظهرت أن ابنه كان يقود سيارته بسرعة تقل عن السرعة القانونية المسموح بها وسط المدار الحضري، بسبب وجود إشارات المرور بعين المكان الذي شهد الحادث المؤسف الذي أودى بحياة أرملة امجيد.

وقال الأب: "لقد أبانت المعطيات المتاحة أن ابني عرج أقصى اليمين بمحاذاة ورش تجهيز كورنيش عين الذياب، الذي تجري أشغال إعادة تجهيز رصيف الراجلين به الذين يضطرون للمشي على الطريق الاسفلتي بجانب السيارات، وهو ما تسبب في صدمه للحواجز الخاصة بالورش التابع لمجلس المدينة، وعندما حاول العودة إلى مكان الحادثة صدمته شاحنة تشتغل في الورش نفسه الذي يمتد على مئات الأمتار، ليتبين أن اصطدامه بالحاجز المعدني قد تسبب في بتر رجل الراحلة أرملة امجيد".

وأضاف عبد الكريم: "أشعر بحجم المأساة التي يحس بها السيد أبو سفيان الكابوس، الذي تبناه سي امجيد وأرملته الراحلة، وأنا متأكد من أن القانون سيأخذ مجراه، سواء في حق ابني الذي لم يكن لديه القصد الجنائي ولم يهرب من مكان وقوع الحادثة، أو في حق كل من يشوه سمعتنا وسمعة ابني ويهدده في سلامته الجسدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".