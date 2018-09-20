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الرئيسية | حوادث | عائلة قاتل "أرملة مجيد" تتهم مجلس البيضاء

عائلة قاتل "أرملة مجيد" تتهم مجلس البيضاء

عائلة قاتل "أرملة مجيد" تتهم مجلس البيضاء
هسبريس - محمد لديب
الخميس 20 شتنبر 2018 - 10:45

في أول خروج إعلامي لعبد الكريم الشريف المسعودي، والد الشاب الذي تسبب في حادثة السير التي أودت بحياة أرملة الراحل محمد امجيد، قال إن "التحقيقات الأمنية العلمية والتقنية التي أجرتها المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، كشفت عن مجموعة من المعطيات المثيرة التي تؤكد أن حادثة السير لم تكن متعمدة"، مضيفا أن ابنه لم يكن في حالة سكر أو تخدير، وأن "ورش تهيئة كورنيش عين الذياب تسببت حواجزه الحديدية بشكل مباشر في وفاة الراحلة أرملة امجيد".

وكشف عبد الكريم المسعودي، في لقاء مصور مع هسبريس، أن أسرته تلقت تهديدات مباشرة تمس سلامتها الجسدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالموازاة مع الحملة الواسعة في هذه المنصات التواصلية ضد ابنه.

وأوضح المسعودي، في اللقاء ذاته، أن المعطيات الموثقة في محاضر رسمية أظهرت أن ابنه كان يقود سيارته بسرعة تقل عن السرعة القانونية المسموح بها وسط المدار الحضري، بسبب وجود إشارات المرور بعين المكان الذي شهد الحادث المؤسف الذي أودى بحياة أرملة امجيد.

وقال الأب: "لقد أبانت المعطيات المتاحة أن ابني عرج أقصى اليمين بمحاذاة ورش تجهيز كورنيش عين الذياب، الذي تجري أشغال إعادة تجهيز رصيف الراجلين به الذين يضطرون للمشي على الطريق الاسفلتي بجانب السيارات، وهو ما تسبب في صدمه للحواجز الخاصة بالورش التابع لمجلس المدينة، وعندما حاول العودة إلى مكان الحادثة صدمته شاحنة تشتغل في الورش نفسه الذي يمتد على مئات الأمتار، ليتبين أن اصطدامه بالحاجز المعدني قد تسبب في بتر رجل الراحلة أرملة امجيد".

وأضاف عبد الكريم: "أشعر بحجم المأساة التي يحس بها السيد أبو سفيان الكابوس، الذي تبناه سي امجيد وأرملته الراحلة، وأنا متأكد من أن القانون سيأخذ مجراه، سواء في حق ابني الذي لم يكن لديه القصد الجنائي ولم يهرب من مكان وقوع الحادثة، أو في حق كل من يشوه سمعتنا وسمعة ابني ويهدده في سلامته الجسدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مصطفى الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:15
اش هاد الاستخفاف بعقول الناس كيف يمكن معرفة السرعة الحقيقية التي يسير بها حين وقوع الحادت واش السيارة مجهزة بكاشف للسرعة كشاحنات متلا ام الشهود ام الكاميرات وسير طلب الله يغفر ليك انت وولدك راك قتلتوا السيدة شر قتلة حنا عارفين ماشي عمد ولكن ولدك عندو 18 سنة وعطيه سيارة قوية رآه فحال لعطتيه مسدس يلعب بيه تقاو الله بغيتي الجماعة تبقى ناعسة باش ولدك يجري برونج روفر كيما بغا
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2 - wood الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:20
عندما تقع حادثة سير من المفروض ان تحضر الشرطة و تنجز محضر متكامل حول ظروف الحادثة و اقوال الشهود و على ضوء هذا التقرير يبنى الحكم القضائي ، لكن في المغرب معروف انه دائما تكون تلاعبات أو على الاقل يتم تجاهل عن عمد او بالإهمال عدد من معطيات الحادثة . ففي هذه الحالة يلاحظ تضارب في التصريحات ، و في جميع الأحوال لو كانت المرأة الضحية من الطبقة الفقيرة لتم إغلاق الملف بسرعة كما حدث لحادثة اللاعب حارث الذي قتل شخصا بسيارته و كان يسير بسرعة كبيرة تشهد على ذلك قوة الإصدام بينما عائلته التزمت الصمت لحصولها على تعويضات . فحوادث السير في المجال الحضري نادرا ما تؤدي الى الوفاة الا إذا كان السائق متهورا و يسير بسرعة مفرطة !!!
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3 - حادثة سير الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:22
لماذا يعتبرونه قاتلا في أمر هو قضاء وقدر وقد يصيب حتى فردا من أفراد عائلاتهم هذا هو ما يسمى الفجر في الإدعاء.
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