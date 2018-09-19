شرطة مراكش تتابع اعتداء على فتاة معاقة ذهنيا‎

هسبريس من الرباط

باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات قيام شخص من ذوي السوابق القضائية، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، بتعريض فتاة تعاني من إعاقة ذهنية لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض الضحية البالغة من العمر 23 سنة، وكلاهما يعيشان حياة التشرد، لجرح طفيف بواسطة السلاح الأبيض بمدخل مسجد الكتبية، قبل أن تتدخل أقرب دورية للشرطة بعين المكان وتعمل على توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.