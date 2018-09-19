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الرئيسية | حوادث | شابة تضرم النار في جسدها بمدينة مراكش

شابة تضرم النار في جسدها بمدينة مراكش

شابة تضرم النار في جسدها بمدينة مراكش
ابراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:03

أقدمت فتاة في عقدها الثالث، اليوم الأربعاء، على محاولة انتحار بإضرام النار في جسدها داخل فندق بالمدينة العتيقة.

واستنفر الحادث المذكور كلا من السلطة المحلية ورئيس المنطقة الأمنية الرابعة وأجهزة أمنية مختلفة، حيث انتقل الجميع إلى الفندق لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وأشرفوا على نقل الفتاة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاج.

وقالت مصادر هسبريس إن المعنية بالأمر لم تقبل انتزاع ابنتها التي أنجبتها بطريقة غير شرعية منها لإيداعها في إحدى المؤسسات الخيرية، فعمدت إلى الاحتجاج على ذلك بإضرام النار في جسدها ببهو الفندق الذي تنزل به.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - moha الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:31
لاحول ولاقوه الا بالله اش بغاو عند هاد السيدة مسكينة يجب على القضاء أن يصحح بغض القرارات التى تتعلق بالانسانية
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2 - محمد الزموري الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 18:45
لهذا السبب أمرنا الله عز وجل بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لأن كل ما بني على باطل فهو باطل وهاهي شهوة دقيقة واحدة تهدم حياة أللهم اغفر لنا و لها وشافيها يارب.
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