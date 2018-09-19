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كُتّاب وآراء
شابة تضرم النار في جسدها بمدينة مراكش
أقدمت فتاة في عقدها الثالث، اليوم الأربعاء، على محاولة انتحار بإضرام النار في جسدها داخل فندق بالمدينة العتيقة.
واستنفر الحادث المذكور كلا من السلطة المحلية ورئيس المنطقة الأمنية الرابعة وأجهزة أمنية مختلفة، حيث انتقل الجميع إلى الفندق لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وأشرفوا على نقل الفتاة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاج.
وقالت مصادر هسبريس إن المعنية بالأمر لم تقبل انتزاع ابنتها التي أنجبتها بطريقة غير شرعية منها لإيداعها في إحدى المؤسسات الخيرية، فعمدت إلى الاحتجاج على ذلك بإضرام النار في جسدها ببهو الفندق الذي تنزل به.