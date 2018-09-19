24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)

  2. جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)

  3. الهند تقترب من تجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث" (5.00)

  4. النقاش اللغوي حالة شرود وانفلات عاطفي (5.00)

  5. مصنع فرنسي جديد لأجزاء السيارات يوفر 225 وظيفة بالقنيطرة‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شبهة الانتحار لتوتر نفسيّ تلف وفاة قاضية بفاس

شبهة الانتحار لتوتر نفسيّ تلف وفاة قاضية بفاس

شبهة الانتحار لتوتر نفسيّ تلف وفاة قاضية بفاس
هسبريس من فاس
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 21:35

فتحت مصالح الضابطة القاضية التابعة لولاية أمن فاس تحقيقا حول ملابسات وظروف وفاة القاضية المتدربة "ف.ح"، بابتدائية فاس، يشتبه في وضعها حدا لحياتها شنقا، اليوم الأربعاء، داخل منزلها الكائن بحي السعادة وسط مدينة فاس.

وحسب مصادر قريبة من عائلة الراحلة، البالغة من العمر 26 سنة، والحامل في شهرها الرابع، والتي يشتغل زوجها، أيضا، في سلك القضاء بمدينة طاطا، فإنها كانت تعاني قيد حياتها، خلال الآونة الأخيرة، من توتر نفسي حاد، كانت تتابع إثره العلاج باستعمال الأدوية المهدئة، نافية أن تكون أسباب إقدام الهالكة على وضع حد لحياتها لها علاقة بضائقة مادية أو توتر في العلاقة مع وسطها الأسري.

وحسب المصادر ذاتها فإن الهالكة، حديثة التخرج من المعهد العالي للقضاء بالرباط، كانت تقضي فترة تدريب كملحقة قضائية بالمحكمة الابتدائية بفاس قبل أيام قليلة من توصلها بتعيينها الرسمي بإحدى محاكم المملكة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن جثمان الراحلة سيوارى، غدا الخميس، بمسقط رأسها بجماعة الورتزاغ بإقليم تاونات، وذلك بعد الانتهاء من إخضاع الجثة للتشريح الطبي بمصلحة الطب الشرعي بمستشفى الغساني بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.