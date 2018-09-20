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كُتّاب وآراء
سرقة بالخطف تقود ثلاثينيا إلى الاعتقال بمراكش
أوقفت عناصر تابعة للدائرة الأمنية السادسة، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، شابا ثلاثينيا بدرب الجامع الكبير بعدما تورط في سرقة فتاة تقطن في درب هدي بالحي نفسه، عن طريق الخطف، مستعملا دراجة نارية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعني بالأمر فر وتخلى عن دراجته النارية وحقيبة بها صور شمسية وبيانات لمالك المركبة، بعدما قام بعملية الخطف المذكورة، بعد تدخل بعض المواطنين.
وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الأمن اعتمدت على ما حجزت في أبحاثها المعمقة، ما مكنها من الاهتداء إلى عنوان الفاعل والعمل على توقيفه بمنزل عائلته، مضيفة أنه من ذوي السوابق في مجال السرقة.
يذكر أن الدائرة الأمنية السادسة أحالت الموقوف على الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بباب الخميس، التي فتحت معه بتنسيق مع النيابة العامة المختصة تحقيقا لتعميق البحث، لاحتمال أن يكون وراء عمليات أخرى.