24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟ عدد المشاركين : 23096
أرشيف الاستطلاعات

  1. مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)

  2. جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)

  3. ويفشل الكتاب المدرسي.. (5.00)

  4. الهند تقترب من تجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث" (5.00)

  5. النقاش اللغوي حالة شرود وانفلات عاطفي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سرقة بالخطف تقود ثلاثينيا إلى الاعتقال بمراكش

سرقة بالخطف تقود ثلاثينيا إلى الاعتقال بمراكش

سرقة بالخطف تقود ثلاثينيا إلى الاعتقال بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 20 شتنبر 2018 - 02:27

أوقفت عناصر تابعة للدائرة الأمنية السادسة، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، شابا ثلاثينيا بدرب الجامع الكبير بعدما تورط في سرقة فتاة تقطن في درب هدي بالحي نفسه، عن طريق الخطف، مستعملا دراجة نارية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المعني بالأمر فر وتخلى عن دراجته النارية وحقيبة بها صور شمسية وبيانات لمالك المركبة، بعدما قام بعملية الخطف المذكورة، بعد تدخل بعض المواطنين.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الأمن اعتمدت على ما حجزت في أبحاثها المعمقة، ما مكنها من الاهتداء إلى عنوان الفاعل والعمل على توقيفه بمنزل عائلته، مضيفة أنه من ذوي السوابق في مجال السرقة.

يذكر أن الدائرة الأمنية السادسة أحالت الموقوف على الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بباب الخميس، التي فتحت معه بتنسيق مع النيابة العامة المختصة تحقيقا لتعميق البحث، لاحتمال أن يكون وراء عمليات أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.