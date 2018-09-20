درك لوداية يحجز 300 لتر من مسكر ماء الحياة

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، بضواحي مراكش، من حجز 300 لتر من مسكر ماء الحياة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه، بالإضافة إلى كمية المشروب الكحولي المذكور، تمكن الدركيون من حجز كمية كبيرة من الأكياس المخمرة والمعدة للتقطير، كانت مخبأة داخل وكر يسيره أحد تجار المخدرات بالمنطقة.

وأصدرت المصالح الأمنية مذكرة بحث في حق المعني بالأمر، فيما أطلقت عناصر الدرك الملكي حملة تمشيط للوصول إلى مكان تواجده قصد تقديمه للعدالة.