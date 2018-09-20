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"جوانات" تجر ثلاثة شبان إلى القضاء بالحوز
الخميس 20 شتنبر 2018 - 05:50
أوقفت عناصر من الدرك الملكي بمدينة تحناوت، في إقليم الحوز، ثلاثة شبان متلبسين ببيع المخدرات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي اكتشفت، خلال التحقيق، أن الشبان المذكورين يبيعون "جوانات" جاهزة للتدخين.
الموقوفين اعترفوا خلال البحث معهم بالمنسوب إليهم، وفق المصادر نفسها، معللين ذلك بانتمائهم إلى أسر فقيرة وغياب فرص الشغل الممكّنة من كسب "المال الحلال".