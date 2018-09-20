مواجهة بالحجارة بسبب "قنبول عاشوراء" في سلا

هسبريس من سلا

عاش شارع محمد الخامس بمدينة سلا، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات استُعملتْ فيها الحجارة بين مجموعتين من المراهقين والشبان، بالقرب من "سينما أوبرا".

وتطايرت الحجارة في سماء المنطقة، وساد الكرّ والفرّ بين مجموعتي الشبان المتواجهين، بعد أن اندلعت بينهم خلافات بسبب طقوس تفجير المفرقعات، دون أن تخلف المواجهات إصابات.