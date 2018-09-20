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الرئيسية | حوادث | مواجهة بالحجارة بسبب "قنبول عاشوراء" في سلا

مواجهة بالحجارة بسبب "قنبول عاشوراء" في سلا

مواجهة بالحجارة بسبب "قنبول عاشوراء" في سلا
هسبريس من سلا
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 23:46

عاش شارع محمد الخامس بمدينة سلا، مساء اليوم الأربعاء، مواجهات استُعملتْ فيها الحجارة بين مجموعتين من المراهقين والشبان، بالقرب من "سينما أوبرا".

وتطايرت الحجارة في سماء المنطقة، وساد الكرّ والفرّ بين مجموعتي الشبان المتواجهين، بعد أن اندلعت بينهم خلافات بسبب طقوس تفجير المفرقعات، دون أن تخلف المواجهات إصابات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الهمجية الخميس 20 شتنبر 2018 - 00:07
ربما لم تخلف إصابات و لكنها أكيد تسببت في الإضرار بالعربات بالإضافة إلى القلق و الاشمئزاز لدى المواطنين.
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2 - منير الخميس 20 شتنبر 2018 - 00:13
لا زلت لا أفهم سر العلاقة بين عاشوراء و جرائم الشوارع في مدن محور القنيطرة الجديدة، هذه الظاهرة المشينة مثلا لا توجد في الشمال أو الجنوب أو الشرق
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3 - قرب لوبرا الخميس 20 شتنبر 2018 - 00:16
براهش فقط هربوا بعد تدخل رجال الشرطة
للتذكير سينما لوبرا تم إغلاقها مند عدة سنوات و لا اعرف لمادا تلك المساحة لم تستغلها الدولة في جمعية خيرية ما دام أصحاب السينما لا يحق لهم بيع دور السينما لأنهم اخوها بدرهم رمزي و لكن بعضهم تحايلوا على القانون بمساعدة أطراف نافذة
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4 - mouha الخميس 20 شتنبر 2018 - 00:16
ما هذه الحكومة التي لم تستطع حماية المواطن من خطر المفرقعات بمنع استيرادها!! المواطن البسبط ليس من أولوياتها. حكومة ضعيفة بكل المقاييس.
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5 - سلاوي الخميس 20 شتنبر 2018 - 00:19
لا حل عند المسؤولين على بلدنا بعد فشلهم في ادارة البلد ومشاكله الا اشاعة الفوضى واسبابها من خمور ومخدرات ودعارة...المجتمع نفسه تطبع بشكل غريب مع الفوضى بل حتى حوادث القتل والانتحار!!
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6 - sokaina الخميس 20 شتنبر 2018 - 00:38
C'est pour ça que je suis pour le service militaire de ces jeunes minables.des bons à rien
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7 - العروبي الخميس 20 شتنبر 2018 - 00:40
بغيت نعرف واش سلا محسوبة على السلطة ولا مستقلة على السلطة كيحكمها القوي بلاد سيبة مافيها امن. بزاف هادشي اوو نتوم الحسيمة مدينة طوقتوها وبعض المشرملين في سلا غلبوكم مابقينا فاهمين والو في هاد البلاد.
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