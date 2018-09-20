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الرئيسية | حوادث | عائلة إمام مغربي تطعن في ترحيله من إسبانيا

عائلة إمام مغربي تطعن في ترحيله من إسبانيا

عائلة إمام مغربي تطعن في ترحيله من إسبانيا
مُتابعة من خالد ملوك
الخميس 20 شتنبر 2018 - 15:34

تقدمت عائلة إمام مغربي مطرود من إسبانيا بشبهة "تمرير رسائل وخطب تتسم بالعنف والتطرف بين أفراد الجاليات المسلمة المقيمة ببلدية "لاربيتا"، التابعة لمحافظة غرناطة بإقليم الأندلس الجنوبي"، بطعن لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، بعدما رأت أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية الإسبانية يخالف شروط المحاكمة العادلة، لاسيما في ظل "غياب دلائل وحجج دامغة تثبت التهم الموجهة للطرف المعني بإذن الترحيل".

وقال فيليكس فرنانديث، محامي عائلة الإمام المغربي، إنه لم تكن هناك أية حماية قضائية فعالة بشأن ملف محاكمة الشخص المعني بالطرد، خاصة أنه لم يتم إضفاء الصبغة القانونية على التهم الموجهة إليه، موضحا أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية الإسبانية في حقه يمس مبدأ قرينة البراءة الذي يعد من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، خصوصا أنه رحّل من التراب الأيبيري دون إخضاعه لاستنطاق من قبل عناصر الأمن.

وأضاف فيليكس، في تصريحات نقلتها صحيفة "بينتي مينوتوس"، أن المعطيات الواردة في التقارير الاستخباراتية المنجزة حول الشخص موضوع البحث تبقى مجهولة المصدر، مبرزا في السياق ذاته أن "وزارة فرناندو غراندي مارلاسكا مطالبة بالكشف عن الجهات المسؤولة على إعداد هذه المحاضر، لاسيما في ظل عدم وجود أية تسجيلات أو وثائق يمكن أن تدعم اتهامات عناصر الأمن فيما يتعلق بالتطرف المزعوم".

وزاد المحامي الإسباني أنه لم يتم التحقيق في حقوق موكله المخولة بموجب الدستور، وأشار إلى أن "القبض على شخص إرهابي يستلزم التحقيق معه ومقاضاته بأمر من النيابة العامة المختصة، الشيء الغائب عن حالة المواطن المغربي المتهم باقتراف وممارسة سلسلة من الأنشطة المخالفة للأمن القومي، مؤكدا أنه فور وصوله إلى المغرب خضع لاستجواب من قبل أفراد الأمن وتم الإفراج عنه دون أخد أي إجراءات احترازية ضده.

وأبرز المتحدث ذاته أن القرار المتخذ في حق المهاجر المغربي، الذي كان يعمل إماما بمسجد "لارابيتا"، يعد بمثابة إجراء استبدادي وممارسة مخالفة للمعتاد تنتهك الحقوق الأساسية للشخص المتهم، موضحا في الآن نفسه أنه يحق للطرف المشتبه به الدفاع عن نفسه أمام أنظار القاضي خلال جلسات الاستماع، قبل أن يتم إصدار الحكم عليه بعد استنفاد جميع الطرق القضائية، عوض ترحيله دون إخضاعه لأي محاكمة.

حري بالذكر أن وزارة الداخلية الإسبانية اتهمت الإمام المغربي بـ"الترويج للإسلام الراديكالي بين الأشخاص الذين يترددون على المركز التعبدي المذكور، إضافة إلى أنه يدافع على أفكار متطرفة للغاية تدعو إلى عدم اندماج المسلمين داخل المجتمع الإسباني"، مضيفة أنه كان يلقي خطبا تحث على العنف وتدعو النساء المسلمات إلى الالتزام باللباس الشرعي، من خلال ارتداء النقاب والامتثال الصارم لمبادئ الدين الإسلامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - moha الخميس 20 شتنبر 2018 - 15:46
انا اظن ان المعلومات إلى توصلت بها المخابرات الإسبانية تكون من داخل الجالية نفسها اكثرهم لا يغرق بين الشريعة والتطرف الامام تكلم على زى النساء في الشرعية وهم اولها إلى التطرف اللهم اهدى كل المغاربة الدين يوصلون المعلومات الخاطئة على إخوانهم في الاسلام
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5
2 - حديدان الخميس 20 شتنبر 2018 - 15:52
الآن اصبحت العدالة الاوربية ظالمة ?!?! هل كذبوا عليه ولماذا ؟ او تريدون تكييف عدالة على مقاسكم؟ بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها اسبانيا، من حق هذه الأخيرة ان تتوخى الحذر لحماية مواطنيها، او لا ؟
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4
3 - لا للعنصرية الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:05
اولا دفاعا على امام اعطونا حجة تدل على انه بالفعل قام بخطاب متطرف
تانيا المتهم بريء حتى تتثبت ادانته وليس يرحل بدون اتباث بل هي رسالة اراها لمحاربة الائمة وعلماء السنة في حين يفتح الباب لايران ولغة تشيع
الغلطة ليست غلطة الغرب غلطتنا نحن نكرمهم في اوطاننا ويمارسون على اولادنا جنس ويذهبون ليوتيب يغنون والعالم يرى ويسمع امام امام يصلح لهم مجتمعهم بالتسامح والتعايش يهينونه اطلب رد كرامة الامام المغربي لانني اعرف انه لم يخطب خطاب متطرف لما درسه من علم تسامح ودين تسامح التطرف في برلمانهم وشرطتهم التي تستعمل لغة الاحتقار وارى انه رد فعل بسبب عدم سلام على ... مهم شعب يدفع ثمن وما نرى من جارتنا التي لطالما كرمناهم واهانون بكل طرق مستغربين لغة عنصرية لم يقولوا على ابراهيم غالي متطرف مغتصب وعليه شكاوى قانونية وقاموا باثهامي امام بريء بدون دليل
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4 - الله أكبر الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:14
هذا الإمام غالبا كان ينتقد السلطات المغربية
لذلك تم القفز على القوانين والحقوق التي تكفل له المحاكمة العادلة .
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5 - العدل اولا الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:17
مطالب المحامي وعائلة الإمام مشروعة اسبانيا دولة قانون وليست دولة بوليسية .يجب تقديم المتهمين للعدالة خصوصا في مثل هذه التهم الثقيلة التي لا يعرف أحد كيف تمت ولا من اين انت يجب اعطاء الفرصة للمتهم امام القضاء للدفاع عن نفسه وان كان مذنبا حكم عليه القضاء بالعقوبة التي يستحقها . اما ان تقوم السلطات الأمنية بدور القضاء حيث هي الخصم والحكم فإن هذا لا يليق بدولة الحق والقانون .
خلال السنوات الماضية اصبح للغرب قانون خاص بالاجانب وقانون لأهل الديار..
المهاجرون يشعرون بالظلم ويطلبون الإنصاف من اذنب عوقب نعم لكن القضاء هو الفيصل
كما ادعو أفراد الجالية إلى احترام قوانين البلد المضيف حتى تنتهي مثل هذه المآسي
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6 - العدالة للجميع الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:17
نطالب بدليل انه خطاب تطرف القانون وجب ان يضمن نظام وحق والعدالة وليس عنصرية وتميز نطالب بالدليل على صدق ما ادين به نعرف الائمة ونتق بهم ونعرف اخلاقهم وتربيتهم وتعليمهم ابدا لن يقدموا الا تسامح وتعايش وحب دين لهاذا نطالب بالدليل من حقنا مصداقية عدالة للجميع بدون انحياز لدين او جنس او لون او سياسة او حق تعبير نطالب بالدليل على ما ادين به ورد اعتباره في حالة تبث انه مظلوم نتق في علماءنا المغاربة
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