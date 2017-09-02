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الرئيسية | حوادث | إيقاف شقيقين متورطيْن في قتل شاب بسلا‎

إيقاف شقيقين متورطيْن في قتل شاب بسلا‎

إيقاف شقيقين متورطيْن في قتل شاب بسلا‎
هسبريس من الرباط
الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:05

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس الأربعاء، من إيقاف شقيقين مشتبه في تورطهما في جريمة ضرب وجرح بالسلاح الأبيض مفضٍ إلى الموت جرت بمنطقة القرية بمدينة سلا بتاريخ 15 شتنبر الجاري.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بتعريض الضحية البالغ من العمر 28 سنة لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة إلى إيقاف المشتبه فيهما بمنازل تعود إلى أقربائهم بكل من منطقتي سيدي معروف وبوسكورة بالدار البيضاء. كما جرى أيضا إيقاف اثنين من أقربائهم يشتبه في تورطهم في إخفاء المشتبه فيهما، فضلا عن إيقاف زوجة أحدهما.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - زعري الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:15
الله أكبر هدا ما نريده من الشرطة السرعة في في القبض على مثل هؤلاء المنحرفين كما نتمنى إنزال أقصى العقوبة عليهم
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130
2 - غوبر فريد الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:18
السيبة والفوضى وشرع اليد يزداد يوم بعد يوم دليل اخر على انهيار مقومات الدولة ولا احد اصبح يعيرها الاهتمام .
والغريب ان المسؤولين لا زالوا يرددون اسطوانة العام زين والاستقرار والأمن والجميع يلاحظ فقدان سيطرة الظبظ والانظباط في اغلب هوامش المدن والمناطق المهمشة .
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64
3 - مواطنة الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:19
لهلا كاع إشدوهوم مزال..كان عليهوم إتحركو قبااال
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57
4 - Ahmed الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:24
apparament ils étaient plus que deux impliqués dans ce meurtre prémédité barbare j'espère qu'ils seront enfermé a vie sans bénificier de la grace royale ou qu'ils soit executés comme ca ils coutent pas cher a l'état.
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39
5 - مطالب بالاعدام الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:29
الاعدام الاعدام تم الاعدام لهؤلاء المجرمين
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153
6 - rami الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:31
الاعدام ولاشئ غير الاعدام هذا هو العدل القاتل يقتل
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134
7 - نقطة في بحر الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:33
الإعدام ثم الإعدام باش يعرفو واش كاينة السيبة فالبلاد يذبحو ويقطعو الأطراف كيف بغاو!
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130
8 - اسلام الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:35
ا ن الله يمهل ولا يهمل, الروح عزيزة عند الله, اعوذ بالله من هذه العائلة يقتلون ويتسترون على بعضهم فهذا دليل على تكوين عصابة. القصاص ثم القصاص لمن قتل ولمن تستر كلهم سواسية.
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85
9 - تتبيق الاعدام الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:36
هادشي مزيان يتشدو فهاد القليله ولكن بغينا نسمعو الحكم عليهوم بالاعدام و مع التنفيذ ديالو ولا مكين لاش يتشدو ويخرجو من بعد الدنيا
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71
10 - غيور على وطنه الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:37
الإعدام تم الإعدام السجن لهم مكافأة لأنهم ليسوا ببشر متل الجميع لقد هرمنا من المشرملين لقد كرهنا المغرب بسبب هاده الأخبار التي لا تفرح ببساطة المغرب ليس بلاد الأمن كما يدعون المسؤولين الدين يعيشون في المغرب آخر ليسوا متلنا
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87
11 - ولدالقرية الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:37
قرا معايا المرحوم فالإبتدائي فمدرسة الشهيد الحريزي ومن صغر متبدلش يتلاقا معاك يبتاسم ليك فوجهك ويسلم عليك واخا دازت سنوات على يامات الإبتدائي
دري خلوق ولد الوقت ماشي عدواني كيبغي الخير لجميع داكشي علاش كاع ناس تأترو بزاااااااااااف ميستاهلش هادشي والله
الله يرحمك أخويا محمد ويصبر ميمتك وعائيلتك ويصبر ولاد حومتك
راك دابة أخويا محمد فدار الحق ماشي فدار الباطل غتاخذ حقك بإذن الله
إن لله وإن إليه راجعون
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12 - خالد الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:38
نتمنى من سلطاتنا التدخل أحيانا قبل فوات الأوان
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82
13 - .. .مطالب ب الحق المدني الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:43
يجب تطبيق القانون بحدافره في حق المجرمين . عدموهم بدون رحمة وشفقة .لا لقتل النفس .
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9
14 - اعدام الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:48
ارجو ان يتم اعدامهم على هذا فعل عشان يكون عبره لكل واحد منهما رجالا ونساء
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9
15 - ظالمين الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:49
قلتها سابقا وابدا. مدينة سلا كانت ولازالت وكرا للفساد والاجرام بشتى الانواع، قتلوه بوحشية. المؤبد قليل في حقهم.....
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7
16 - خالد سلا الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:54
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. .الإعدام ولا شيء غير الإعدام
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5
17 - من بريطانيا الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:56
انفلات أمني غير مسبوق والجرائم في تصاعد وصار المجرمون يطبقون شرعهم يالتنكيل والقتل بضحايهم.. السؤال هل عقوبة السجن ستردع أمثال هؤلاء المجرمين الجبناء الذي يعتدون على الناس بالسلاح الأبيض؟ الأكيد لا، إذن لا بد من إيجاد حلول أخرى.
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4
18 - rahimi الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:59
جزاكم الله خيرا
الامن هو حياة المواطن
واتمنى ان يطبق المغرب قانون الطوارئ في اقرب الاجل لان المغرب وبالخصوص سلا اصبحت تعيش عصر الماغول
الكل في حيرة منهم من يموت ومنهم من ينتظر الموت ومنهم من يموت ببطئ مما يسمعه او يشاهده
الله يحفظ هدا الوطن
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3
19 - khaledtop الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:59
لاحولة ولاقوة الابالله
جوع كلبك اتبعك
لابد من تطبيق هده المقولة على المجرمين والسجناء
ودلك بحرمانهم من الاكل حتى تنخر قواهم ويموتو موتا بطيئا ليدوقو العداب
اما السجون الحالية من اكل وشرب وتلفزة لاتنتج الامزيد من الاجرام
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3
20 - الفيلسوف الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:59
اولا يجب على الوكيل التحقيق في موضوع التأخر قبل التدخل من طرف الشرطة.. خصوصا ان الأم قامت بعدة شكايات..

ثانيا يجب الحكم بالإعدام على كل من قام او شارك في الجريمة او تستر على الجناة وكل من مد لهم يد الغون

ثالثا يجب محاربة جميع انواع المخدرات و القيام بعمليات تفتيش و مراقبة لكل الأماكن المشبوهة و النقط السوداء
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7
21 - مواطن الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:59
طبقوا حكم الاعدام ماذا تنتظرون مثل هاؤلاء المجرمين يجب إزالتهم من المجتمع طبقوا شرع الله يا مسلمين( النفس بالنفس ........ )
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5
22 - اعدلو هو اقرب الى التقوى الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:01
النفس بالنفس والجروح قصاص ً، يا أُولي الالباب يعني الاعدام للقاتل العمد ، والقاتل دفاعا عن النفس أمر آخر لا يدخل في هذا ، هاؤلاء القتلة بالعمد و الترصد مع الاصرار والتعمد ، الاعدام ثم الاعدام ولا شيء غير الاعدام واضعف الايمان السجن المؤبد ولا يصدر في حق القتلة العفو ابدا مدى حياتهما .
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5
23 - الله على راحة الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:02
سأكون سعيدا عندما أتوصل بخبر إعدامهم جميعا أمام الملأ عبر وسائل الإعلام المغربية . تحية لرجال الامن .
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8
24 - citoyenne الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:02
نطالب بعقوبة الاعداااااااااااااااااااام
لقد سئمنا من تكرار نفس المطلب
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6
25 - inass الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:05
المؤبد أو الإعدام لا للعفو الملكي لانريد أمثال هاد الناس في المغرب والله يصبر أم الشاب ويرحمو
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5
26 - محمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:05
الاعدام ،الاعدام والاعدام، الى اطبق هاذ العقوبة، غادي اترجع الثقة للمجتمع
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5
27 - sinoh الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:06
وجب انزال اقصي العقوبة على هؤلاء المجرمين وإن تكون الاعدام او المؤبد ولانريد انسمع انه ثم تكيف القضية على انها ضرب و جرح مؤدى للموت بل يجب ان تكيف على انها قتل مع سبق الإصرار والترصد
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2
28 - غيور الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:06
يجب التحقيق أيضا في مزاعم أم الضحية أنها تقدمت أكثر من مرة قبل الجريمة بشكايات إلى الشرطة دون جدوى. و إذا تبين أن هناك تقصير فإننا ننتظر من السيد الحموشي كما عهدنا إنزال أشد العقوبة على العناصر المقصرة و لم لا تحويلهم إلى القضاء. اللي بغا يخدم و يقوم بالواجب مرحبا و اللي ما بغاش ما عليه غير يخلي بلاصتو للي باغي يخدم. الكل يتقاضى راتبه من أموال دافعي الضرائب الذين هم الشعب.
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7
29 - من فاس الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:06
المحرم فعلا قام و نفذ الجريمة... من قتل و قطع. و هروب... الامن. قام بدوره و اعتقل المجرم... هل القضاء سيقوم بدوره.. في هاته القضية لانها انتشرت للرأي العام. سيقوم بدوره.. لكن في الاف القضايا الاجرامية... تكون ملاعبات. و رشاوي و تذخلات بها يستقرى المحرم و يمارس اجرامه.. لوجود رميزة في القضاء فاسد و سماسرة دور و اشترى اطلاق سراح او غ شهر و كفالة .واصبحنا مهددين بهذا الكلام. في يده سيف يسرقك و يضربك و يغتصب بنتم و يقولك شهر ڭاع و نخرج...
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3
30 - يوم الحساب الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:06
أقصى العقوبات والأعمال الشاقة والسجن المؤبد وأفضل شيء الاعددددددداااااااامممممم ثم الإعدام
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6
31 - جرادي الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:08
لبكا مور الميت خسارة .لماذا لم يتم التحرك قبل وقوع الجريمة البشعة حين بلغت ام الضحية رجال الامن بالتهديدات بالقتل.وهل ستتم معاقبة الشرطي الذي تم تبليغه ولم يستجب .؟؟؟؟
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32 - yamlikha الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:10
تم القبض عليهم وسيتم الحكم عليهم، ليتم الإفراج عنهم بعفو ملكي. ونتاحر نتا
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33 - من الرباط الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:11
الكل يتسائل : لماذا لم تتحرك السلطات قبل وقوع القتل ؟ هل المواطن أصبح رخيص في هذه البلاد إلى هذا الحد ؟ نريد توضيحا شافيا
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34 - مهاجر الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:13
من فضلك يا هيشبريس ننتظر منك ان تنقلي لنا خبر المحاكمة ونريد الإعدام لهااؤلاء المجرمين وشكرا.
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