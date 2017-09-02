إيقاف شقيقين متورطيْن في قتل شاب بسلا‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس الأربعاء، من إيقاف شقيقين مشتبه في تورطهما في جريمة ضرب وجرح بالسلاح الأبيض مفضٍ إلى الموت جرت بمنطقة القرية بمدينة سلا بتاريخ 15 شتنبر الجاري.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بتعريض الضحية البالغ من العمر 28 سنة لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة إلى إيقاف المشتبه فيهما بمنازل تعود إلى أقربائهم بكل من منطقتي سيدي معروف وبوسكورة بالدار البيضاء. كما جرى أيضا إيقاف اثنين من أقربائهم يشتبه في تورطهم في إخفاء المشتبه فيهما، فضلا عن إيقاف زوجة أحدهما.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.