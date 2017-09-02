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كُتّاب وآراء
إيقاف شقيقين متورطيْن في قتل شاب بسلا
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سلا، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس الأربعاء، من إيقاف شقيقين مشتبه في تورطهما في جريمة ضرب وجرح بالسلاح الأبيض مفضٍ إلى الموت جرت بمنطقة القرية بمدينة سلا بتاريخ 15 شتنبر الجاري.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما بتعريض الضحية البالغ من العمر 28 سنة لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، قبل أن تقود التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة إلى إيقاف المشتبه فيهما بمنازل تعود إلى أقربائهم بكل من منطقتي سيدي معروف وبوسكورة بالدار البيضاء. كما جرى أيضا إيقاف اثنين من أقربائهم يشتبه في تورطهم في إخفاء المشتبه فيهما، فضلا عن إيقاف زوجة أحدهما.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الفعل الإجرامي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
والغريب ان المسؤولين لا زالوا يرددون اسطوانة العام زين والاستقرار والأمن والجميع يلاحظ فقدان سيطرة الظبظ والانظباط في اغلب هوامش المدن والمناطق المهمشة .
دري خلوق ولد الوقت ماشي عدواني كيبغي الخير لجميع داكشي علاش كاع ناس تأترو بزاااااااااااف ميستاهلش هادشي والله
الله يرحمك أخويا محمد ويصبر ميمتك وعائيلتك ويصبر ولاد حومتك
راك دابة أخويا محمد فدار الحق ماشي فدار الباطل غتاخذ حقك بإذن الله
إن لله وإن إليه راجعون
الامن هو حياة المواطن
واتمنى ان يطبق المغرب قانون الطوارئ في اقرب الاجل لان المغرب وبالخصوص سلا اصبحت تعيش عصر الماغول
الكل في حيرة منهم من يموت ومنهم من ينتظر الموت ومنهم من يموت ببطئ مما يسمعه او يشاهده
الله يحفظ هدا الوطن
جوع كلبك اتبعك
لابد من تطبيق هده المقولة على المجرمين والسجناء
ودلك بحرمانهم من الاكل حتى تنخر قواهم ويموتو موتا بطيئا ليدوقو العداب
اما السجون الحالية من اكل وشرب وتلفزة لاتنتج الامزيد من الاجرام
ثانيا يجب الحكم بالإعدام على كل من قام او شارك في الجريمة او تستر على الجناة وكل من مد لهم يد الغون
ثالثا يجب محاربة جميع انواع المخدرات و القيام بعمليات تفتيش و مراقبة لكل الأماكن المشبوهة و النقط السوداء
لقد سئمنا من تكرار نفس المطلب