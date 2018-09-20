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كُتّاب وآراء
حصيلة جديدة لخط التبليغ عن الفساد والرشوة
لا يزال الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، يواصل الإطاحة بعدد من المتورطين؛ فقد جرى، أمس الأربعاء، إيقاف دركيين بابن اجرير، بعدما تمت معاينة قبض أحدهما مبلغ 500 درهم من المشتكي، فيما كان زميله مساعد في الدرك نائب رئيس المركز يقود سيارة.
الكمين تمت معاينته من لدن قاض بالنيابة العامة وأحد عناصر الضابطة القضائية ليتم إيقاف الدركيين المعنيين ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهما أمام الوكيل العام باستئنافية مراكش.
إيقاف الدركي المتلبس بالرشوة وزميله جرى بعد اتصال المشتكي بالخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، حيث أفاد بأن الدركي المساعد قد طلب منه مبلغا ماليا مقابل استرجاع وثائق دراجته النارية ثلاثية العجلات.
وفي السياق ذاته، جرى إيقاف عوني سلطة (مقدم وشيخ)، يوم أمس، بمراكش، بعد ضبط الأول متلبسا بقبض 400 درهم، حيث كان الاتفاق على 1500 درهم، في حين كان الطرف الثاني مشاركا في العملية.