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الرئيسية | حوادث | احتفال يتحول إلى مأتم .. مفرقعات عاشوراء تقتل شابا في البيضاء

احتفال يتحول إلى مأتم .. مفرقعات عاشوراء تقتل شابا في البيضاء

احتفال يتحول إلى مأتم .. مفرقعات عاشوراء تقتل شابا في البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:00

تحولت الزنقة 39 بشارع واطو في درب غلف بالدار البيضاء إلى مأتم كبير، بعد وفاة شاب في مقتبل العمر، ليلة الأربعاء، إثر إصابته بإحدى المفرقعات في عاشوراء.

بكاء ونواح وصدمة وسط الأسرة الصغيرة للشاب الهالك. أما أبناء الحي المذكور، فلم يستطيعوا الحديث عن الواقعة، مكتفين بالإعراب عن تذمرهم مما جرى.

الأسرة الصغيرة للشاب المكونة من شقيقه وشقيقته، لكونه يتيم الأبوين، ما زالت الصدمة بادية على محياهما ولم تقو على الحديث، خاصة أن الشاب كان يتابع دراسته بأحد معاهد الفندقة وتعول عليه لمساعدتها على ظروف العيش.

بداية هذا الاحتفال، الذي تحول إلى مأتم، كانت بعد جلب العشرات من العجلات لإضرام النار فيها؛ غير أن السلطات، بالرغم من تلقيها تنبيها، لم توقف ذلك، واستمرت الاحتفالات حتى خلفت الضحية.

ويروي أبناء الحي، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، مع تحفظهم عن الحديث بوجه مكشوف للكاميرا، أن الشاب المذكور كان حينها يحاول تصوير "الشعالة"؛ غير أن مفرقعة نارية أطلقها أحدهم اخترقت عنقه.

وحسب ما أكده هؤلاء، فإن هذه المفرقعة لم يعرف مصدرها، ولا الشخص الذي أطلقها، مشددين على أن الحادث يبقى عرضيا ولا نية باستهدافه، على اعتبار أنه كان شابا طيبا معروفا بحسن أخلاقه وسط الحي.

واتهمت عدد من النساء اللواتي تحدثن للجريدة دور السلطات المحلية والأمنية في وقف استعمال هذه المتفجرات، التي تشكل خطرا على صحة وحياة الأطفال والشباب.

واعتبرت عدد منهن أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية مسؤولة عن ترويجها والسماح باستعمالها وبشكل علني، مطالبين بضرورة التدخل الحازم لوقف تداولها.

ودخلت العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا على الخط، حيث جرى فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات وفاة الشاب المعروف بكونه من مشجعي نادي الرجاء البيضاوي.

وحسب بلاغ صادر عن ولاية أمن الدار البيضاء، فإنها تمكنت من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في استعمال المفرقعة التي تسببت في هذه الواقعة، حيث جرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.

وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صور الشاب المسمى وليد، إلى جانب فيديو يوثق لحظة سقوطه مدرجا في الدماء إثر إصابته بهذا النوع من المفرقعات.

وتعرف الدار البيضاء ترويجا واضحا للمفرقعات دون تدخل السلطات لوقفها، ذلك أن درب عمر وسط المدينة يشهد بيعها بشكل علني بينما المصالح المختصة لا تحرك ساكنا، بالرغم من سن الحكومة قانونا خاصا بالمفرقعات والشهب الاصطناعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - ملاحظ الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:14
كثرت مصاءب هاذه البلاد . من يسمح بدخول هذه الأسلحة. يجب أن ينال عقابا شديدا اين أجهزة الدولة. اصبحنا نفتقد للأمن على جميع الأصعدة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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34
2 - رياض الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:15
هذه نهاية الجهل والتهور، هذا نتاج العقلية المتحجرة، رحم الله هذا الشاب ورزق أهله الصبر والسلوان، كل من عليها فان.
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20
3 - almostafa الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:18
الجهل أخ الكفر والظلم اللهم امنع هذا التخلف والغلو يا رب وملك واله الناس.
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11
4 - karim الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:18
Bien sûr là faut aux responsable et la sécurité
Ça des mois des années sinon vous dit que c’est interdit
L’état a tout fait pour vous empêcher
Mais plutôt la responsabilité est aux parents
Survivez re vos enfants
Empêchez les a acheter ces conneries.
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-1
5 - شمقمق الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:20
واتهمت عدد من النساء اللواتي تحدثن للجريدة دور السلطات المحلية والأمنية في وقف استعمال هذه المتفجرات، التي تشكل خطرا على صحة وحياة الأطفال والشباب.
لكن اين دوركم انتم ولد وطلق للشارع يربي المشكلة فهد المغرب هو حتى واحد مابغا يتحمل مسؤوليتو كان بالاحرى كل واحد فيكم يربي ولدو
رحم الله الفقيد
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26
6 - عبدو الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:22
ان لله وان اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
7 - حنان الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:23
كل سنة تتكرر مثل هذه الأحداث،الدولة هي المسؤولة عن الحادث مادامت لم تقم بدورها في منع هذه المفرقعات من الأسواق.
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5
8 - مواطنة الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:23
أين هي السلطات ؟
لماذا لا يتم منع هاته المفرقعات ؟
لقد طفح الكيل حسبي الله ونعم الوكيل
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13
9 - Amine الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:23
أنا أقطن قرب الحي المذكور و أقسم بالله أنني اتصلت بالشرطة و بقيت ساعتين في الانتظار حتى نفذت بطارية الهاتف دون أن تجيب الشرطة. مفرقعات قوية تهز الأرض هزا حتى الساعات الأولى من الصباح و الشرطة في سبات عميق. و الله لا يستحق رجال الأمن ولا سنتيم مما يدفعه المواطنون من ضرائب لتغطية رواتبهم الشهرية.
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15
10 - Shakur الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:24
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
اولا تعزينا للفقيد وانا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه وصبر أهله يا رحمان يارحيم
يؤسفنا ان نرى هذه الممنوعات تدخل الى بلدنا الحبيب ، لم يتعض احد ولم يتخذ احد الحيطة والحذر رغم ان القانون يمنع هذه المفرقعات القاتلة .
لا حولة ولا قوة الا بالله
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7
11 - H MEN الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:26
ولادكم ديما في الزنقة لا تربية و لا مراقبة,وتتهمو السلطة?ملي ولادكم جابو العجلات وحطوها وسط الدرب (ككل عام) وشعلو العافية ,واش عيطتو ليهم يحبسو ويدخلو للدار?ام ان الاباء معمرين القهاوي وعاطينها للنميمة والتحنزيز?
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15
12 - المسيح الدجال الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:26
السؤال المطروح من أين يحصل الشباب على هاذه المفرقعات رغم أنها ممنوعة و من أين تتسرب إلى المغرب و تباع علنا و بكميات كبيرة جدا و بمرئى و مسمع من السلطات ناهيك عن إطارات السيارات المستعملة
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4
13 - Kamal Deutschland الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:28
والله أنا أتساءل يوميا هل نحن مسلمون؟ أم فقط عادات وطقوس ورثناها عن آباءنا الأولون؟. أفعالنا لاتمت للإسلام بصلة لامن قريب ولامن بعيد.جيل صاعد خطير وهمجي،لاتربية ولا أخلاق،كيف يكونو كذلك وآباءهم ممربينش.بالأمس غناء وطبول حتى ساعات متأخرة،لن تنام وأبناءك لن يناموا و عليهم الذهاب للمدرسة.والله وجوه الشر في كل مكان، الضمير منعدم والأنانية هي السائدة.وإذا أردت أن تتكلم فٱستعد للعراك والمشاكل.مفرقعات وإطارات السيارات تحترق في كل مكان وقرب المنازل والسيارات.ما علاقة عاشوراء بهذه الأمور؟ لا أفهم.المغرب ذاهب للهاوية.والغريب توقع شي كارثة يبداو يبكيو وتسول ولاد دربهم إقول ليك وا مافهمناش أش وقع وهادشي عيب وحشومة،وتلقاه هو كان كيدير داكشي.شعب مريض ومنافق.
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14 - بسملة الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:30
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر
من المسؤول على الترخيص بهاته الالعاب القاتلة ??????والجوااااااب معررف

اللهم رد بنا ردا جميلا
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2
15 - ali الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:31
هذه هي نتيجة التهور والقباحة.

خصوصا شباب الدار البيضاء. معروف عليهم الجرأة الزائدة والثقة الزائدة والطيش وحب اظهار الذات
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6
16 - الفيلسوف الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:31
كيف يتم ادخال مثل هذا الى المغرب وبيعه وترويجه؟
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0
17 - محمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:32
اسال الله ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته , وارى ان مسؤولية الحادث تتحمله الجهات التي تسمح بإدخال هذه المفرقعات ويجب على السلطات محاسبتهم
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18 - غيور الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:32
كل سنة و خلال نفس المناسبة يتم الحديث عن هذه المفرقعات. الحكومة تتحمل في جانب كبير المسؤولية لانها لو ارادت منع استيراد هذه الالعاب لفعلت و اصدر ت قرار المنع. كما تفعل في حالات اخرى . ولكن بما ان الدولة تريد ان تلهي الشعب بمثل هذه الالعاب وتريده ان يبقى في دار غفلون. فانها ستشجع على مثل هذه الالعاب فالضحية الشعب الفقير و الاحياء الفقيرة. وكل عام سنشهد هذه الحالات الهمجية. والضحية ولاد الشعب المغلوب على امره. الاسرة والمدرسة تتحملان ايضا المسؤولية
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19 - مصطفى الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:33
بعض المشاغبين ينتظرون هذه المناسبة..لاثارت الشغب .برشق المارة بالماء القاطع.والسيارات بالبيض.والسرقة......وهذا راجع إلى الجهل وقلة التربية....نا هيك عن المرقعات.وأساليب أخرى.ورحم الله الشاب.ضحية اللعب المتهور.
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6
20 - سلمى الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:34
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الشعب كاملو خاصو يخرج يدير مسيرة احتجاجية باش هادشي يتحبس.نهار عاشوراء و زمزم.و يفرضو غرامة مالية على اللي يبيع القنبول.واتخاد إجراءات صارمة فهادوك اللي كيستعملو الما القاطع و جافيل و البيض و الزعفران. ملي كنت صغيرة عقلت على عاشوراء كدوز في أجواء عائلية زوينة بزاف.و لدابا ف منطقة سوس كيصومو الناس ايام عاشوراء و الليلة كنحتفلو في جو ديني.العيالات فالزاوية كنديرو كسكس و نذكرو الله و الرجال فالجامع يقراو القرآن.
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21 - السيبة الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:34
و كأني أشاهد فيلما مأساويا ينذر بالفوضى القادمة....ما بقا لينا والو على mad max
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0
22 - محمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:34
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون
المسؤول الأول هي السلطات التي تتغاضى على تطبيق القانون على كل من يتاجر في المفرقعات، دون أن ننسى دور الآباء الذين يسمحون لأبنائهم باقتناء هذه المواد الخطيرة والاحتفال بهذه الطريقة والتي ليست لها علاقة لا بعاشوراء ولا بالدين الإسلامي

حسبي الله ونعم الوكيل.
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23 - متتبع 01 الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:35
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أرى جموع غفيرة من الشباب يتحولون إلى pyromanes خلال عاشوراء، و الفوضى ليل نهار و الضجيج، و البندير و الدربوگة يتجولون في الأزقة، أمر مؤسف للغاية. نتأسف على البنية التركيبية لهؤلاء. من أين لنا هذا؟
و خطيب الجمعة ما فتئ بذكر بالصوم في هذه المناسبة
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24 - تازي الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:36
الحمد لله في الجهة الشرقية ما عندناش هاد الجهل الناس كتعرفت فقط الصيام يوم عاشوراء.و الغريب أن بعض المنابر كتزيد تروج لهاد الجهل.
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25 - محمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:36
بعض النساء يتهمن السلطات الامنية المحلية بالتقصير. التقصير الاول هو تقصير الاسرة في تربية ابنائها. لو قامت الاسر بدورها في تربية و توجيه ابنائها منذ الصغر لتفادينا مثل هذه الحوادث المؤلمة
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26 - احمد امرين الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:37
شي يموت بالمفرقعات و شي ياكلو الحوت ف البحر و شي واحل ف جوان ديال الحشيش و شي لاصق ف راس الدرب... الى أين نحن ذاهبون؟
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27 - كمال الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:38
الان من سيتحمل المسؤولية او من سنحمل المسؤولية لوفاة هذا الشاب هل للاباء الذين يسمحون لابنائهم باقتناء هذه المتفجرات بل اكثر من ذلك منهم من يشتري لابنائه هذه المواد الخطرة ام سنحملها للجهات والسلطات المعنية التي تركت الحبل على الغالب وهي تعي جيدا اماكن ترويج هذه المواد ام سنحملها ياترى للجهل الذي يستشري مجتمعنا الذي يصر على ممارسات لا الدين ولا القانون يسمح بها..من يتحمل مسؤولية هذه المصائب التي نصبح كل يوم على خبر أشنع وأقبح من الاخر..
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28 - عابر سبي الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:39
الشعب المغربي الوحيد في العالم الذي يجد المبرر لكل شيئ ويلصق كل شيئ بالاخر حتى اذا صدم احدهم شجرة يلصق التهمة بالشجرة * ضرباتني شجرة * اعباد الله ربيوا ولادكم واش بغيتوا يديروا بوليسي لكل مواطن غريب امركم جيل ماشاء الله لا مبادئ لا اخلاق لا تربية لا قراية ....
وجميلنا في مجموعة من الامهات كيحتجو على البغرير في المقررات زعما اولادهم مربين زوينين خايفين عليهم غا من البغرير وما الهضرا الخايبا في الزنقة مشي مشكيل عادية الله يعطينا وجهكم.
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29 - OMAR الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:40
ا لله اهيكم اعباد الله كلشي كيتشكى وحتى واحد ما بغا اشد اولادو ولا يربيهم رحم الله الفقيد
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30 - مغربي الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:41
ا لاسئلة التي تحتاج اجابة هي :
- من سمح بدخول المفرقعات للبلد ?
- من سمح ببيعها في الاسواق ?
- من سمح باشعال العجلات و نشر الذعر بين المواطنين ?
- الجواب بديهي ... فكل هاته الاسئلة تعني مسئولا مرتشيا, وسياسة مدبرة لزعزعة الامن, وحتى لا ينتبه المواطن البسيط لما يحاك له من سياسات دنيئة.
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31 - medmod الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:42
سلام كما سبق ان نبهت من قبل ليست لا تلوموا دور الانم او اليلطة فاللوم كله على عاتق رجال الجمارك . هم من يتحملون المسؤولية والمحاسبة اولا .
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32 - Med الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:42
المصالح الأمنية والسلطات المحلية مسؤولة عن ترويجها والسماح باستعمالها وبشكل علني.
الأمن لا يهمه المواطن ابن الشعب , يهمه فقط جيبه وحراسة الأحياءالبرجوازية ,البوليس تعمد عدم المرور من بعض الاحياء حتى لا يصطدم مع الفوضويين اصحاب القنابل,ليست قنابل المولوطوف بل قنابل عاشوراء اللتي اصبحت هي الأخرى تخترق الأعناق ,ماذا إن سقطت في أيدي الإرهابيين.
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33 - l'expert retraite bénévole الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:45
ذلك أن درب عمر وسط المدينة يشهد بيعها بشكل علني بينما المصالح المختصة لا تحرك ساكنا، بالرغم من سن الحكومة قانونا خاصا بالمفرقعات والشهب الاصطناعية ...بعد إجهاض إمرئة أعرفها في الحافلة بفعل الإنفجار.

و سجلت معاملات تجارية بواسطة بيتكوين إرتفاعا ملحوظا رغم منع الحكومة لهذه العملة الإفتراضية التي يفضلها الأجانب.

و سجل العجز التجاري إرتفاعا خاصة مع الدول التي تٱكل منتوجاتنا الفلاحية وترجع لنا نفايات علابها كسيارات و أسلحة و لعب أخرى لفلذات أكبادنا و إن إستنكرنا عوقبنا و حسبنا الله و نم الوكيل.
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34 - سفيان الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:45
حتى نكون واقعيين فالمسؤولية فيما حدث مشتركة بين اطراف متعددة ...فالمواطنين في كثير من الاحيان لا يبلغون الشرطة عن هذه الاحداث و يظلون مكتفين فقط بالمشاهدة ... المسالة الاخرى و هو المفروض البحث عن سبب دخول هذه المفرقعات الى المغرب خصوصا انها خطيرة جدا و لها صوت مخيف و لا ادل على ذلك الا هذه الحادثة المؤسفة و المحزنة للشاب وليد ...
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35 - مراد الجزائر الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:45
رحم الله هذا الشاب وأسكنه فسيح جناته،،وربي يصبر أخته وأخوة،،،سبحان الله أين وصلت أمة محمد،،،الشباب المغاربة يحتفلون بالمفرقعات في عاشوراء والشباب الجزائري بالمفرقعات في المولد النبوي،،،سبحان الله كم نتشابه فيما بيننا حتى ف لهبال،،،الله يهديكم ويهدينا،،،وربي يرحم هذا الشاب المسكين ‏‎ ‎
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36 - مواطن الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:46
هاد الكوارث تدخل المغرب بمساعدة السلطات أما يجيو يقولو لينا العكس راه مصيبة حيت اللي دخل المفرقعات ممكن يدخل أسلحة ومتفجرات حقيقية...!!
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37 - شي مدوخ الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:47
المتهم معروف: الفساد وعلى رأسه طاعون الرشوة الفتاك
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38 - حمزة الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:47
في اعتقادي المتواضع، يستحسن إجراء حملة تحسيسية للآباء و ذلك قصد حثهم على الحزم إزاء جنوح أبنائهم لاستعمال المفرقعات. عين السلطات يقظة، يجب أن تتكافل الجهود للحد من هذه الظاهرة.
للإشارة، دول شتى ترزح تحت وطأة الحوادث الناجمة عن استعمال المفرقعات، هنالك حتما مقاربات اتبعت في هذه الدول لمحاربة الظاهرة. سيكون للمجتمع المدني دور فعال في استيقاء مختلف التجارب و طرح حلول في متناول المغاربة.
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39 - عبدالله المحمدية الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:48
إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله هذا الشاب والدولة هي المسؤولة .اتركوهم يلعبوا ويقتل بعضهم البعض وهم يقضوا مصالحهم دون حسيب أو رقيب.اين هو قانون منع المفرقعات حبر على ورق أم أن المسوولين أخذوا نصيبهم من الكعكة. الله يأخذ الحق في جميع المسوولين عن هذا البلد دون استثناء. أين هو بار الأمان. أين هم أحزاب الشكارة والكارتون حسبنا الله فيكم ونعم الوكيل.
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40 - عبداللطيف المغربي الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:48
...فاذا كانت الحكومة قد سنت قانونا بمنع هذه المفرقعات.فمن المسؤول اصلا بادخالها للمغرب.واين كانت اعين رجال الجمارك بميناء البيضاء.لأننا نعلم ان مصدر هذه المفرقعات الصين وهانكونك.واين السلطات المحلية التي غضت الطرف عن درب عمر المصدر الرئيسي لبيع هذه المصائب.اذن يجب على القضاء ان يتدخل لتحديد المسؤوليات.والضرب وبيد من حديد على المخالفين للقوانين....من جهة اخرى اترحم على هذا الشاب الذي ذهب ضحية التسيب والاهمال من طرف السلطات التي تراخت في محاربة ومنع هذه المفرقعات.كما اتقدم لاسرته بعزائي الحار.وانا لله وانا اليه راجعون.
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41 - مواطنة الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:52
من كترة المصايب فبلادنا..حتى بش نعبرو مكاين تقادا ليا التعبير.كل نهار مصيبة يا لطيف الطف بنا
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42 - الواقعي الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:55
دابا كون السلطات شدو الدراري لي كيلعبو بالمفرقعات كون لقيتي والديهم كينوحو و يبكو و يطلبو الملك.راه الشعب مصيبة معاه.انا احمل المسؤولية لشرطة الحدود و الاسرة
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43 - rahimi الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:56
البدع الموروتة
لناكل م زرعنا
لا حول ولا قوة الا بالله
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