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كُتّاب وآراء
احتفال يتحول إلى مأتم .. مفرقعات عاشوراء تقتل شابا في البيضاء
تحولت الزنقة 39 بشارع واطو في درب غلف بالدار البيضاء إلى مأتم كبير، بعد وفاة شاب في مقتبل العمر، ليلة الأربعاء، إثر إصابته بإحدى المفرقعات في عاشوراء.
بكاء ونواح وصدمة وسط الأسرة الصغيرة للشاب الهالك. أما أبناء الحي المذكور، فلم يستطيعوا الحديث عن الواقعة، مكتفين بالإعراب عن تذمرهم مما جرى.
الأسرة الصغيرة للشاب المكونة من شقيقه وشقيقته، لكونه يتيم الأبوين، ما زالت الصدمة بادية على محياهما ولم تقو على الحديث، خاصة أن الشاب كان يتابع دراسته بأحد معاهد الفندقة وتعول عليه لمساعدتها على ظروف العيش.
بداية هذا الاحتفال، الذي تحول إلى مأتم، كانت بعد جلب العشرات من العجلات لإضرام النار فيها؛ غير أن السلطات، بالرغم من تلقيها تنبيها، لم توقف ذلك، واستمرت الاحتفالات حتى خلفت الضحية.
ويروي أبناء الحي، في حديثهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، مع تحفظهم عن الحديث بوجه مكشوف للكاميرا، أن الشاب المذكور كان حينها يحاول تصوير "الشعالة"؛ غير أن مفرقعة نارية أطلقها أحدهم اخترقت عنقه.
وحسب ما أكده هؤلاء، فإن هذه المفرقعة لم يعرف مصدرها، ولا الشخص الذي أطلقها، مشددين على أن الحادث يبقى عرضيا ولا نية باستهدافه، على اعتبار أنه كان شابا طيبا معروفا بحسن أخلاقه وسط الحي.
واتهمت عدد من النساء اللواتي تحدثن للجريدة دور السلطات المحلية والأمنية في وقف استعمال هذه المتفجرات، التي تشكل خطرا على صحة وحياة الأطفال والشباب.
واعتبرت عدد منهن أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية مسؤولة عن ترويجها والسماح باستعمالها وبشكل علني، مطالبين بضرورة التدخل الحازم لوقف تداولها.
ودخلت العناصر الأمنية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا على الخط، حيث جرى فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات وفاة الشاب المعروف بكونه من مشجعي نادي الرجاء البيضاوي.
وحسب بلاغ صادر عن ولاية أمن الدار البيضاء، فإنها تمكنت من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في استعمال المفرقعة التي تسببت في هذه الواقعة، حيث جرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما جرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي.
وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي صور الشاب المسمى وليد، إلى جانب فيديو يوثق لحظة سقوطه مدرجا في الدماء إثر إصابته بهذا النوع من المفرقعات.
وتعرف الدار البيضاء ترويجا واضحا للمفرقعات دون تدخل السلطات لوقفها، ذلك أن درب عمر وسط المدينة يشهد بيعها بشكل علني بينما المصالح المختصة لا تحرك ساكنا، بالرغم من سن الحكومة قانونا خاصا بالمفرقعات والشهب الاصطناعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
Ça des mois des années sinon vous dit que c’est interdit
L’état a tout fait pour vous empêcher
Mais plutôt la responsabilité est aux parents
Survivez re vos enfants
Empêchez les a acheter ces conneries.
لكن اين دوركم انتم ولد وطلق للشارع يربي المشكلة فهد المغرب هو حتى واحد مابغا يتحمل مسؤوليتو كان بالاحرى كل واحد فيكم يربي ولدو
رحم الله الفقيد
لماذا لا يتم منع هاته المفرقعات ؟
لقد طفح الكيل حسبي الله ونعم الوكيل
اولا تعزينا للفقيد وانا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه وصبر أهله يا رحمان يارحيم
يؤسفنا ان نرى هذه الممنوعات تدخل الى بلدنا الحبيب ، لم يتعض احد ولم يتخذ احد الحيطة والحذر رغم ان القانون يمنع هذه المفرقعات القاتلة .
لا حولة ولا قوة الا بالله
اللهم ارحمه واغفر له وارزق اهله الصبر
من المسؤول على الترخيص بهاته الالعاب القاتلة ??????والجوااااااب معررف
اللهم رد بنا ردا جميلا
خصوصا شباب الدار البيضاء. معروف عليهم الجرأة الزائدة والثقة الزائدة والطيش وحب اظهار الذات
المسؤول الأول هي السلطات التي تتغاضى على تطبيق القانون على كل من يتاجر في المفرقعات، دون أن ننسى دور الآباء الذين يسمحون لأبنائهم باقتناء هذه المواد الخطيرة والاحتفال بهذه الطريقة والتي ليست لها علاقة لا بعاشوراء ولا بالدين الإسلامي
حسبي الله ونعم الوكيل.
أرى جموع غفيرة من الشباب يتحولون إلى pyromanes خلال عاشوراء، و الفوضى ليل نهار و الضجيج، و البندير و الدربوگة يتجولون في الأزقة، أمر مؤسف للغاية. نتأسف على البنية التركيبية لهؤلاء. من أين لنا هذا؟
و خطيب الجمعة ما فتئ بذكر بالصوم في هذه المناسبة
وجميلنا في مجموعة من الامهات كيحتجو على البغرير في المقررات زعما اولادهم مربين زوينين خايفين عليهم غا من البغرير وما الهضرا الخايبا في الزنقة مشي مشكيل عادية الله يعطينا وجهكم.
- من سمح بدخول المفرقعات للبلد ?
- من سمح ببيعها في الاسواق ?
- من سمح باشعال العجلات و نشر الذعر بين المواطنين ?
- الجواب بديهي ... فكل هاته الاسئلة تعني مسئولا مرتشيا, وسياسة مدبرة لزعزعة الامن, وحتى لا ينتبه المواطن البسيط لما يحاك له من سياسات دنيئة.
الأمن لا يهمه المواطن ابن الشعب , يهمه فقط جيبه وحراسة الأحياءالبرجوازية ,البوليس تعمد عدم المرور من بعض الاحياء حتى لا يصطدم مع الفوضويين اصحاب القنابل,ليست قنابل المولوطوف بل قنابل عاشوراء اللتي اصبحت هي الأخرى تخترق الأعناق ,ماذا إن سقطت في أيدي الإرهابيين.
و سجلت معاملات تجارية بواسطة بيتكوين إرتفاعا ملحوظا رغم منع الحكومة لهذه العملة الإفتراضية التي يفضلها الأجانب.
و سجل العجز التجاري إرتفاعا خاصة مع الدول التي تٱكل منتوجاتنا الفلاحية وترجع لنا نفايات علابها كسيارات و أسلحة و لعب أخرى لفلذات أكبادنا و إن إستنكرنا عوقبنا و حسبنا الله و نم الوكيل.
للإشارة، دول شتى ترزح تحت وطأة الحوادث الناجمة عن استعمال المفرقعات، هنالك حتما مقاربات اتبعت في هذه الدول لمحاربة الظاهرة. سيكون للمجتمع المدني دور فعال في استيقاء مختلف التجارب و طرح حلول في متناول المغاربة.
لناكل م زرعنا
لا حول ولا قوة الا بالله