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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يحيل مروجَي مخدرات على القضاء

الدرك الملكي يحيل مروجَي مخدرات على القضاء

الدرك الملكي يحيل مروجَي مخدرات على القضاء
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 07:20

أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لأسني بالحوز ضواحي مراكش، الخميس، شابين في سن العشرينيات متهمين باستهلاك وترويج المخدرات على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعاصمة النخيل.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشابين، اللذين جرى إيقافهما يوم الثلاثاء الماضي، يروجان المخدرات بأحد المقاهي، إثر حملة أمنية منظمة بكل من مولاي إبراهيم أسني وبعض الدواوير المجاورة تم خلالها حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي وضعت المتهميْن رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، قبل أن يحالا على النيابة العامة المختصة بمراكش.

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