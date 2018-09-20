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خلاف شاب ومنحرفين ينتهي بجريمة في تطوان
الخميس 20 شتنبر 2018 - 14:32
اهتزت مدينة تطوان، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب عشريني بأحد المقاهي بالمدينة العتيقة "للحمامة البيضاء".
ووفق مصادر متطابقة، فإن الهالك دخل في خلاف مع مجموعة من المدمنين والمنحرفين قبل أن يتحوّل الخلاف إلى صراع وتبادل للضرب ليلفظ أنفاسه على الفور.
وفور علمها بالواقعة، حلت مصالح الشرطة العلمية إلى مسرح الجريمة من أجل القيام بالأبحاث والتحريات وجمع الدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث للكشف عن ملابسات وأسباب الوفاة.
وقد جرى توجيه جثة الهالك إلى مصلحة الطب الشرعي وفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل إيقاف الجناة.