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الرئيسية | حوادث | "أمن الرحمة" يوقف مروجا لحبوب الهلوسة بالبيضاء

"أمن الرحمة" يوقف مروجا لحبوب الهلوسة بالبيضاء

"أمن الرحمة" يوقف مروجا لحبوب الهلوسة بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:35

حجزت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء عددا كبيرا من حبوب الهلوسة، عقب توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية يتعلق موضوعها بترويج "القرقوبي".

بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، توصلت به هسبريس، أورد أن توقيف هذا الشخص، البالغ من العمر 37 سنة، جاء في إطار عملية أمنية محكمة بناء على مجموعة من المعطيات الجنائية المتوفرة لديها، وبالاستعانة بخبرات علمية وتقنية مكنت من تحديد المكان الذي يتواجد به المشتبه فيه.

وتمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية من ضبط 2000 وحدة من أقراص الإكستازي بحوزة المشتبه فيه، إضافة إلى هاتف نقال كان يستعمله في التواصل مع زبنائه المفترضين، حيث تم حجزهما لفائدة البحث.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بمجرد الانتهاء من البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الفيلسوف الخميس 20 شتنبر 2018 - 17:23
ليس فقط القبض على المروجين بل من يقوم بنقل هاته الموبيقات من مدن الى اخرى لنشرها عل. الموزعين..
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2 - Hamdou الخميس 20 شتنبر 2018 - 17:47
Tous mes respects pour nos policiers et les efforts déployés dans cette situation que traverse notre cher pays. Merci à tous mes compatriotes de nous unir et donner tous un coup de main à nos divers responsables de sécurité de notre pays car nous avons tous intérêt aujourd'hui plus que jamais
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