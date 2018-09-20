"أمن الرحمة" يوقف مروجا لحبوب الهلوسة بالبيضاء

هسبريس من الرباط

حجزت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء عددا كبيرا من حبوب الهلوسة، عقب توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية يتعلق موضوعها بترويج "القرقوبي".

بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، توصلت به هسبريس، أورد أن توقيف هذا الشخص، البالغ من العمر 37 سنة، جاء في إطار عملية أمنية محكمة بناء على مجموعة من المعطيات الجنائية المتوفرة لديها، وبالاستعانة بخبرات علمية وتقنية مكنت من تحديد المكان الذي يتواجد به المشتبه فيه.

وتمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية من ضبط 2000 وحدة من أقراص الإكستازي بحوزة المشتبه فيه، إضافة إلى هاتف نقال كان يستعمله في التواصل مع زبنائه المفترضين، حيث تم حجزهما لفائدة البحث.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بمجرد الانتهاء من البحث.