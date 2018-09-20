صعقة كهربائية تقتل ثلاثينيا بمدينة صفرو

رشيد الكويرتي من فاس

لقي تاجر (عبد الرحيم. ب)، يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، مصرعه فورا، اليوم الخميس، إثر تعرضه لصعقة كهربائية حينما كان يهم بفتح باب ثلاجة يستعملها في تخزين الحليب ومشتقاته داخل مقشدتهالكائنة بحي المقاسم وسط مدينة صفرو.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الهالك ينحدر من دوار مزدو ضواحي صفرو، ولم يمض على زواجه إلا أقل من أسبوع واحد.

وبينما نقلت جثة الهالك نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو لإخضاعها للتشريح الطبي، فتحت مصالح أمن صفرو تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.