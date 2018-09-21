وفاة متشردة ناحية مراكش تستنفر تحقيقات الدرك

إبراهيم مغراوي*

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد ادليم ضواحي مراكش، ليلة اليوم الخميس، تحقيقا أوليا بخصوص وفاة متشردة في عقدها الثالث بدوار أعزيب سيدي الزوين، التابع للمنطقة المذكورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه المتشردة حلت أخيرا بالمنطقة المذكورة، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي عاينت جثة الضحية بمكان الحادث، ومشيرة إلى علامات تبدو عليها قد تكون مرتبطة باعتداء جنسي تعرضت له قبل وفاتها.

يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أمر بنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، لتخضع للتشريح الطبي.