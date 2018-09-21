24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمى طفلة يضاعف محنة أسرة ضواحي تونفيت (5.00)

  2. رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية (5.00)

  3. تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا (5.00)

  4. معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا (5.00)

  5. أكاديمية المملكة تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة متشردة ناحية مراكش تستنفر تحقيقات الدرك

وفاة متشردة ناحية مراكش تستنفر تحقيقات الدرك

وفاة متشردة ناحية مراكش تستنفر تحقيقات الدرك
إبراهيم مغراوي*
الخميس 20 شتنبر 2018 - 23:27

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد ادليم ضواحي مراكش، ليلة اليوم الخميس، تحقيقا أوليا بخصوص وفاة متشردة في عقدها الثالث بدوار أعزيب سيدي الزوين، التابع للمنطقة المذكورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه المتشردة حلت أخيرا بالمنطقة المذكورة، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي عاينت جثة الضحية بمكان الحادث، ومشيرة إلى علامات تبدو عليها قد تكون مرتبطة باعتداء جنسي تعرضت له قبل وفاتها.

يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أمر بنقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، لتخضع للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.