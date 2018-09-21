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الرئيسية | حوادث | اعتداء بـ"الكريموجين" يستهدف حارس أمن بأكادير

اعتداء بـ"الكريموجين" يستهدف حارس أمن بأكادير

اعتداء بـ"الكريموجين" يستهدف حارس أمن بأكادير
ميمون أم العيد من أكادير
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 21:45

تعرّض حارس أمن خاص بمستعجلات الحسن الثاني بأكادير، صباح اليوم الجمعة، لاعتداء بواسطة قنينة كريموجين.

وتعود أسباب الحادث، حسب إفادة مصدر أمني لهسبريس، إلى خلاف بين حارس أمن وشقيقين أحدهما من المغاربة المقيمين بالمهجر، بعد أن قصدا مستشفى الحسن الثاني بأكادير.

المصدر نفسه زاد بأن أحد الشقيقين (44 و30 سنة) كان في حالة سكر، وأنه لم يتقبل منعه من الدخول نحو مستعجلات المرفق الصحي سالف الذكر، فهاجم حارس الأمن باستعمال قنينة كريموجين.

وبعد أن تدخل الحراس الآخرون حضرت العناصر الأمنية المختصة التي قامت باعتقال الشقيقين، لإجراء التحقيقات اللازمة في الموضوع.

وتأتي هذه الحادثة، التي استعمل فيها الكريموجين، أياما قليلة بعد حجز سلطات الأمن بإنزكان 20 قنينة كريموجين لدى شخص كان يعرض بيعها عن طريق الفايسبوك.

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