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حريق يندلع بمصنع لتحويل الشمندر نواحي القنيطرة
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 12:10
اندلع حريق، صباح اليوم، بمصنع مختص في الصناعة التحويلية الغذائية (تحويل الشمندر السكري) كائن بجماعة بنمنصور ضواحي القنيطرة.
وحسب المعطيات الأولية، فقد اندلعت النيران أثناء مباشرة عمليات تلحيم أحد صهاريج التخزين الموجودة بالمصنع.
وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية وجرت تعبئة كافة الوسائل والآليات، حيث ما زالت المجهودات متواصلة حاليا للسيطرة على الحريق.