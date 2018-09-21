حريق بمنزل مهجور يستنفر أمن مدينة الرباط‎

هسبريس من الرباط

اندلع حريق، زوال اليوم، بمنزل مهجور بشارع عقبة بحي أكدال بالرباط؛ وهو ما استنفر مصالح الوقاية المدينة وعناصر الشرطة التي انتقلت إلى عين المكان.

شاهد عيان قال لهسبريس إن المنزل المهجور يعد مأوى للمشردين الذين يتخذونه مكانا لتعاطي المخدرات والخمور بعيدا عن الأنظار، مؤكدا أن السلطات المحلية تم إخبارها مرارا بما يقع دون تسجيل أي تدخل.

وقد أوقفت عناصر الشرطة أحد المشردين بعين المكان، حيث أورد الشاهد أن النار شبت في حشائش بحديقة المنزل، موردا أنه تمت السيطرة على الوضع في الحين.

ويطالب سكان الحي السلطات المحلية والأمنية بالعمل على إنهاء معاناتهم مع المسكن المهجور، الذي أضحى يشكل خطرا على الأمن العام لساكنة شارع عقبة بحي أكدال.